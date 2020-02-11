Гончарук сообщил, когда украинцы получат доступ к бесплатному пакету медуслуг

Программа медицинских гарантий будет включать первичную, экстренную, амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом), медицинскую реабилитацию, медицинскую помощь в связи с родами и реимбурсацию лекарственных средств.

С 1 апреля 2020 года в Украине заработает Программа медицинских гарантий, которая предусматривает для украинцев бесплатный гарантированный пакет медицинских услуг. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. «Все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев - они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов», - написал он в Facebook. Читайте также Минсоцполитики согласовывает с Кабмином процедуру внедрения электронного больничного с 1 апреля Программа медицинских гарантий будет включать первичную, экстренную, амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь, обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом), медицинскую реабилитацию, медицинскую помощь в связи с родами и реимбурсацию лекарственных средств.

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