"Титаник" и падение башен-близнецов: десять крупнейших в мире страховых выплат

Активнее всего человечество страхует собственную жизнь, на что уходит ежегодно около 1,9 триллиона долларов, еще свыше 0,8 триллиона долларов – на медицинское страхование.

По прогнозам аналитиков, ежегодное увеличение страховых премий в мире составит 2,9%. Ежегодные затраты человечества на страхование уже приблизились к 4,6 триллиону долларов, пишет Swiss Appraisal. Активнее всего человечество страхует собственную жизнь, на что уходит ежегодно около 1,9 триллиона долларов, еще свыше 0,8 триллиона долларов – на медицинское страхование.

Банкротство Lehman Brothers 2007 года

Банк с активами свыше 600 миллиардов долларов официально подал заявление о защите от банкротства 15 сентября 2008 года. Партнеры и инвесторы подали в Lehman Brothers исков на сумму 1,2 триллиона долларов.

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Ураган «Катрина»

Ураган стал шестым по силе в истории погодного наблюдения в Атлантическом бассейне. В результате стихийного бедствия погибло 1 836 человек, а убытки составили 125 миллиардов долларов по ценам 2007 года. Суммарный размер выплат составил 41 миллиард долларов, а общее количество страховых исков – 725 тысяч.

Теракт башен-близнецов в 2001 году

11 сентября 2001 года террористы направили два самолета в башни-близнецы Нью-Йорка, в результате чего погибло более 2 700 человек. На момент совершения теракта стоимость строительства зданий составила 2,3 миллиарда долларов.

Общая сумма страховых выплат составила 40 миллиардов долларов. Были также выплачены страховки, касающиеся повреждения имущества, транспорта, страхование жизни, компенсации работникам и др.

Авария на АЭС «Фукусима-1»

11 марта 2011 года в Японии произошло одно из самых мощных в истории землетрясений. 14-метровая волна цунами затопила четыре из шести реакторов АЭС и вывела из строя систему охлаждения, что стало причиной серии взрывов и радиационного загрязнения атмосферы и морской воды.

Общая сумма полученных компенсаций достигла 41,6 миллиарда долларов. Кроме того, оператору АЭС было выплачено 1,1 миллиарда долларов страховых выплат.

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Взрыв в порту Тяньцзинь

Два крупных взрыва и пожар уничтожили тысячи автомобилей, повредили контейнеры с грузами. Пострадали склады, имущество, инфраструктура, что повлекло многомиллионные требования о страховые выплаты.

Общая стоимость ущерба оценивается в более 50 миллионов долларов. Огонь уничтожил более 4 тысяч автомобилей.

Катастрофа «CostaConcordia»

Операция по подъему затонувшего круизного лайнера Costa Concordia у берегов итальянского острова Джильо обошлась страховым компаниям в 825 миллионов евро. Размер страховки по каско составил 500 миллионов долларов. Ответственность собственника была застрахована на 3 миллиарда долларов.

"Титаник"

На четвертый день плавания корабль натолкнулся на огромный айсберг, который повредил корпус судна и стал причиной его катастрофы. С корабля удалось спастись только 711 из 2224 пассажиров. Строительство «Титаника» стоило на то время 7,5 миллиона долларов, а застраховали его на 5 миллионов долларов. Общая сумма выплат составила более 12 миллионов долларов.

Кража персональных данных клиентов компании Target

Выплаты клиентам компании считаются самыми дорогими из всех, которые были связаны с потерей данных. В 2013 году неизвестные похитили данные 70 миллионов покупателей розничной сети. Компания потеряла в объемах продаж и стоимости акций на 61 миллион долларов, при этом страховые выплаты составили 44 миллиона долларов.

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Медицинское страхование Агнес Коллиер

Сумма, уплаченная лечение и реабилитацию Агнес Коллиер считается крупнейшей страховой выплатой, связанной с увечьем человека.

В 2009 году 13-летняя Агнес вместе с матерью и братом попали в смертельную аварию, в результате которой ее мать погибла, брат сильно пострадал, а сама Агнес получила повреждения позвоночника.

Девушке удалось отсудить у страховщиков 11, 5 миллионов долларов. Кроме этого, она до конца жизни будет получать по 380 тысяч долларов.

Автомобильное страхование Роуэна Аткинсона

Британский комик Роуэн Аткинсон («Мистер Бин») застраховал свой суперкар Макларен F1 на случай ДТП. Врезавшись в дерево, он получил 1,49 миллиона долларов страховых выплат. Сам автомобиль актер приобрел за 885 тысяч долларов.