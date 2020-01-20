Нацбанк создал департамент по надзору за страховым рынком

С июля этот департамент будет осуществлять надзор за страховыми компаниями, специализированными перестраховщиками и страховыми посредниками.

Национальный банк Украины создал в своей структуре департамент по надзору за страховым рынком, который с июля 2020 года будет осуществлять надзор за страховыми компаниями, специализированными перестраховщиками и страховыми посредниками.

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Как сообщается на сайте НБУ, также в рамках проекта "сплит" регулятор создал департамент методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений, который будет отвечать за разработку и сопровождение нормативно-правовых и распорядительных актов.

Кроме того, в структуре департамента надзора за финучреждениями созданы управления надзора за небанковскими кредитными учреждениями и за финансовыми компаниями, а в структуре департамента выездных проверок - управление проверок небанковских финучреждений.

Помимо этого, регулятор обновил структуру департамента лицензирования, которая теперь будет включать четыре управления - по лицензированию кредитных учреждений, страховых компаний, финансовых компаний и экспертно-аналитическое управление.

Также сообщается, что в ближайшее время Нацбанк объявит конкурсные отборы на руководящие должности в новые подразделения и на вакантные должности, появившиеся в результате изменений в оргструктуре.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон о "сплите", предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В частности, Нацбанк с 1 июля 2020 года получит полномочия осуществлять надзор за 1900 финучреждениями, включая страховые и факторинговые компании, кредитные союзы, ломбарды и компании, предоставляющие услуги по переводу средств.