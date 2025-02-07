Задержанному инкриминируют злоупотребление влиянием, сейчас назначено служебное расследование.

СБУ задержала водителя администрации Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), который за $20 000 обещал военным перевод из зоны боевых действий.

Об этом написал журналист Виталий Глагола в Telegram. "По моей информации сотрудники СБУ задержали еще 4 февраля 2025 года военнослужащего Госпогранслужбы - Богдана Крамаренко, главного сержанта, старшего водителя первой автомобильной группы, но известно об этом стало только сейчас. По оперативной информации, Крамаренко требовал и получил взятку в $20 000 за организацию перевода военнослужащих из зоны боевых действий в более безопасное место службы", - отметил он.

По данным журналиста, должностное лицо было задержано во время получения денег.

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"Ему инкриминируют ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса ("злоупотребление влиянием")", - добавил Глагола.

Он уточнил, что фигрант - 1998 года рождения, военнослужащий работает в ГПСУ с 2018 года, занимает должность старшего водителя первой автомобильной группы (обеспечение администрации ГПСУ), отделение эксплуатации техники отдела технического обеспечения.

"Сейчас задержанный находится в Киевской гарнизонной гауптвахте. Назначено служебное расследование. Ожидаем официальной реакции руководства и рассмотрения дела в суде", - отметил Глагола.

Взяточничество в Украине

Недавно в Нацполиции сообщили, что разоблачили 13 военнослужащих в незаконном начислении дополнительных выплат подчиненным. Установлено, что средства начислялись военным, которые не находились в зоне ведения активных боевых действий, лицам, которые вообще не проходили службу или самовольно оставили воинскую часть. Речь идет в целом о сумме в более 13 млн грн. Все разоблаченные лица получили подозрения. Среди подозреваемых - командиры частей, руководители и служащие отдельных подразделений, бывший начальник областного ТЦК и СП.

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