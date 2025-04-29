Украинцы были задержаны при содействии возглавляемого Маском Департамента эффективности правительства.

В Соединенных Штатах Америки задержали двух украинцев за "незаконное голосование" на выборах 2024 года.

Об этом заявила глава Департамента внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети Х. По ее словам, украинцы были задержаны в сотрудничестве с возглавляемым Илоном Маском Департаментом эффективности правительства (DOGE) и Миграционной и таможенной правоохранительной службой США.

"При президенте Дональде Трампе, если вы приезжаете в нашу страну и нарушаете наши законы, вы столкнетесь с последствиями", – добавила Ноэм.

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Украинцы в США: другие новости

По данным из открытых источников, с начала полномасштабной войны РФ против Украины в США по программе U4U прибыли более 180 тысяч человек. В некоторых источниках пишут о 280 тысячах. Программа позволяла оставаться в стране на 3 года.

Однако после прихода к власти президента США Дональда Трампа было приостановлено рассмотрение новых заявок. В марте СМИ писали о том, что администрация США может отменить правовой статус для около 240 тысяч украинцев. Это, в свою очередь, может привести к депортации.

До сих пор никаких решений по этому вопросу не принимали. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя эти сообщения, назвала их фейком.

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