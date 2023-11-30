Тело одного военного нашли в нескольких километрах от острова Якусима, судьба остальных неизвестна.

У берегов Японии разбился конвертоплан V-22 Osprey армии США. На момент крушения на борту находились восемь человек.

Об этом сообщает Reuters. Известно, что конвертоплан упал в море на западе Японии. Береговая охрана нашла его обломки примерно в 3 км от острова Якусима.

Также там обнаружили тело одного из членов экипажа. Судьба остальных военных, находившихся на борту конвертоплана, на данный момент неизвестна.

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Крушение V-22 Osprey произошло около 15:00 по местному времени. По словам свидетелей, борт приближался к аэродрому для экстренной посадки. Тогда у него загорелся левый двигатель.

Это уже не первый инцидент с конвертопланами V-22 Osprey. Япония, которая также их использует, пока не намерена запрещать полеты. Однако там обратились к американским военным с просьбой расследовать крушение.

Аварии с V-22 Osprey

В августе 2023 года в Австралии разбился конвертоплан Osprey с морскими пехотинцами на борту. Тогда в результате крушения погибли трое человек. Сообщалось, что еще пятеро военных находились в тяжелом состоянии. Всего на борту было 23 человека.

Полеты морпехов проходили в рамках учений Predator's Run. Было начато расследование причин катастрофы.

В 2016 году самолет V-22 Osprey совершил аварийную посадку в океане у южного японского острова Окинава. Из-за этого инцидента американские военные временно прекращали эксплуатацию этих конвертопланов.

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