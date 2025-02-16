Артистка также призналась, что тогда ей помогло спасти себя.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко призналась, что в 19 лет стала жертвой сексуального домогательства.

По словам артистки, это произошло в одной из столичных детских больниц. Тогда у Тони заболела старшая дочь Ульяна и она лежала в медицинском учреждении с ребенком. Однако врач начал откровенно домогаться исполнительницу.

"Ульяна заболела, а поскольку была очень маленькой, меня положили вместе с ней. И в этом медицинском учреждении меня домогался один из врачей. В ход шло все - манипуляции, запугивание. Он был значительно старше, а мне тогда едва исполнилось 19 лет. Я была очень молодой и никому не решалась об этом рассказать", - подчеркнула Матвиенко в интервью OBOZ.UA.

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Тоня сильно боялась того мужчины. Однако она смогла дать ему отпор, сказав такие слова:

"Однажды очень сильно испугалась и сказала, что я дочь Нины Матвиенко. И это сработало. Он ответил: "Я пошутил!". Знаете, мне кажется, что чуть ли не у каждой женщины есть какая-то такая история".

Напомним, ранее украинская актриса Вероника Мишаева-Яковлева обвинила преподавателя Карпенко-Карого в домогательствах.

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