НАБУ отказалось сообщить детали дела против Вербицкого

В Национальном антикоррупционном бюро не предоставили информации о ходе следствия по делу по обвинению бывшего заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого в незаконном обогащении, отказавшись уточнить, было ли объявлено экс-чиновнику о подозрении. Об этом говорится в ответе на запрос издания Коммерсант украинский.

13 мая 2024 года издание "Радио Свобода"со ссылкой на САП сообщило, что НАБУ открыло уголовное производство против Дмитрия Вербицкого. Этому предшествовало расследование проекта "Схем", которое выявило активы Вербицкого, не подтвержденные официальными доходами. В июле 2024 года НАПК выявило у Дмитрия Вербицкого незаконное состояние на сумму 29 млн грн. После этих сообщений не было никакой официальной информации о ходе расследования против Вербицкого.

Коммерсант украинский направил в НАБУ запрос, в котором просил сообщить номер уголовного производства в отношении Дмитрия Вербицкого, а также предоставить информацию, на каком этапе находится следствие, найдено ли подтверждение выводов мониторинга НАПК о незаконном обогащении экс-чиновника на 29 млн грн, было ли ему объявлено подозрение и избрана мера пресечения. Зато редакция получила отказ отвечать на поставленные вопросы, обоснованный отсутствием письменного разрешения следователя и прокурора.

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В то же время номера уголовных производств в процессуальной практике являются открытой информацией, которая свободно публикуется в постановлениях суда, повестках, на сайтах государственных органов и в сообщениях СМИ. Эта информация, как правило, свободно обнародуется в рамках досудебного расследования, поскольку не содержит в себе никаких сведений о деталях расследования, разглашение которых могло бы навредить следствию.

На сайте самого НАБУ, в частности, в разделе "Розыск" буквально каждое сообщение содержит в себе номера уголовных производств. А в разделе "Новости" официального портала НАБУ десятки сообщений о фактах объявления подозрений фигурантам и избрания им меры пресечения.

Поэтому, отказ НАБУ сообщить, по крайней мере, номер уголовного вряд ли можно считать обоснованным, особенно учитывая бывшую должность Дмитрия Вербицкого и общественный резонанс, который выложили расследования "Радио Свобода" относительно сомнительного происхождения его состояния.