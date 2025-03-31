Генпрокуратура подозревает бывшее руководство УАФ в растрате более 9 миллионов евро сообщает журналист Константин Андриюк

Генеральная прокуратура Украины вручила подозрения бывшему генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрию Записоцкому и бывшему финансовому директору Евгении Сагайдак.

Футбольных чиновников подозревают в нанесении материального ущерба организации на сумму 9 млн 329 тыс. евро из-за применения офшорных схем в 2015-2016 годах.

Еще одним фигурантом расследования является экс-президент УАФ Андрей Павелко, которому пока не вручили подозрение. По информации журналиста Константина Андриюка, Павелко находится за границей с декабря 2024 года. Ему удалось покинуть территорию Украины, воспользовавшись справкой об инвалидности.

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Напомним, в 2018 году программа "Схемы" провела расследование, по результатам которого журналисты заподозрили УАФ и ее президента Андрея Павелко в коррупции из-за завода по изготовлению искусственных полей. Впоследствии экс-глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко попал за решетку.