Если бы СБУ не задержала наводчиков ГРУ, без света могла остаться часть регионов страны, - эксперт

Если бы Служба безопасности Украины не задержала российских наводчиков в трех областях, то без света мог остаться весь Север Украины. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

На фоне обстрелов последней ночи, эксперт подчеркивает, что последствия для энергетики могли быть значительно хуже. "На дворе март, а самые апокалиптические прогнозы относительно "зимы без света и тепла" не сбылись. Почему россиянам не удался их план? Кроме ракетных обстрелов, по энергетике должны были бить и шахеты. Однако для них нужна очень точная работа наводчиков. А с наводчиками у россиян как раз проблемы. На днях контрразведчики Службы задержали агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которые действовали в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Если бы не действия СБУ, то Север Украины мог остаться без света", - акцентирует политолог.

Эксперт считает, что украинская критическая инфраструктура остается основной целью для ударов. "Последствия от действий этих наводчиков могли бы действительно быть критическими - сотни тысяч людей оставались бы без света. Именно поэтому работа на опережение для СБУ является приоритетом", - пишет Голобуцкий.

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"Подчиненные Малюка предупредили убытки на миллиарды гривен, потому что находились на шаг впереди россиян. Поэтому задерживают подобных наводчиков, подрывников, поджигателей до того, как они успевали выполнить задание кураторов", - резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что контрразведчики Службы задержали агентов российской военной разведки. Двое киевлян готовили серию воздушных атак рф на высоковольтные электролинии. Это бы привело к обесточиванию областей.