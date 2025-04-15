Речь идет об Антонии Паканиче, который является большим любителем России.

Один из клириков Украинской православной церкви (Московского патриархата) уличен в незаконном отчуждении одного из храмов на территории Киевской области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В сообщении не называется его фамилия, но ранее источники в правоохранительных органах сообщили УНИАН, что речь идет об управляющем делами Киевской Митрополии УПЦ МП, митрополите Антонии Паканиче.

В СБУ отмечают, мужчина присвоил здание храма и его хозяйственных помещений площадью почти 500 м² в одном из поселков Бориспольского района.

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"Общая стоимость имущества составляет более 7 млн грн. Вся эта недвижимость принадлежит местной общине", - сказано в сообщении.

По материалам дела, архимандрит сначала "пожертвовал" церковные здания своей сестре, а после приобретения прав на это имущество она передала их в благотворительный фонд, который контролировал настоятель храма.

"Через аффилированную структуру клирик планировал единолично распоряжаться зданиями общины, имея право в том числе продавать их третьим лицам или нелегально сдавать в аренду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков у фигуранта и его близких обнаружены доказательства сделки.

Сейчас клирику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах, а также служебный подлог.

Клирику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Антоний Паканич - что известно

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводили обыски в канцелярии Киевской Митрополии УПЦ МП. Источники в правоохранительных органах сообщили УНИАН, что "Служба Божья" сегодня, 15 апреля, посетила канцелярию Киевской Митрополии УПЦ МП, которая является главным кремлевским лоббистом. Обыски проходили у управляющего делами - митрополита Антония Паканича.

Как отмечает издание "Украина Православная" Антоний Паканич - "митрополит Бориспольский и Броварской" МП в Украине, он второй человек в этой структуре после главы, митрополита Онуфрия, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви.

Также он друг пророссийского олигарха Вадима Новинского, который был куратором и спонсором МПвУ, который всегда работал на ликвидацию любых попыток независимости этой структуры от Москвы.

Митрополит Антоний родился на Закарпатье, но учился в Москве и начинал свою церковную карьеру именно там. Однако в 2002 году он внезапно вернулся в Украину, где сделал стремительную карьеру. На сегодня главный представитель кремлевского лобби в МПвУ. Медиа писали о наличии у него российского паспорта.

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