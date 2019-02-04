На грани катастрофы: в Бердянске не могут починить коллектор-«призрак»

В ночь с 27 на 28 января в курортном Бердянске Запорожской области произошла коммунальная авария – в нижней части города обрушилась часть коллектора, который обеспечивает транспортировку 80% городских стоков. То есть, зарытая на несколько метров в землю труба, по которой текут городские фекалии, лопнула. Чтобы избежать вытекания стоков в грунт, а в дальнейшем и в Азовское море, местными властями оперативно было принято решение перекрыть «движение» нечистот по аварийной коммунальной магистрали. Соответственно, прекратили и подачу воды в городские многоэтажки и объекты социальной сфера. В связи с коммунальной аварией временно прекратили учебный процесс в 11 школах и 7 детских садах.

С самого утра понедельника, 28 января, коммунальщики начали искать место порыва, и тут же столкнулись с первой проблемой. Согласно технической документации, труба находилась на глубине 3-х метров, однако, когда к работе приступили эскалаторы и начали откапывать коллектор, выяснилось, что на этой глубине его нет. По факту, труба-«призрак» оказалась проложена на глубине 7-10 метров. В связи с длительными поисками места порыва, для ликвидации аварии рабочие потеряли почти сутки.

Когда же неуловимый коллектор таки «откопали», появилась еще одна проблема – стены вырытой траншеи начали осыпаться, и возникла угроза обрушения грунта, который мог бы похоронить под собой рабочих. Поэтому было принято решение укрепить их деревянными щитами, на что также понадобилось дополнительное время.

Как только коммунальщики разобрались с дополнительными сложностями, выяснилось, что коллектор обрушился сразу в четырех местах. Эксперты посчитали: чтобы оперативно устранить аварию, необходимо более 1,5 млн грн, однако из городской казны Бердянска удалось изыскать лишь 300 тыс. грн. За остальной суммой местные чиновники обратились к Запорожскому областному совету, который смог собраться на внеочередную сессию лишь в четверг, 31 января.

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Все эти дни бердянские коммунальщики бились, как азовский бычок о замерзшее море в попытках залатать дыры в коллекторе и вернуть горожанам воду. Все оказалось тщетно, и бердянские власти вынуждены были обратиться за коммунальной помощью к соседям: для выполнения работ из Мариуполя Донецкой области в курортный город прибыла спецтехника, а уже на следующий день из Киева прибыла передвижная насосная станция – недалеко от места аварии провели обводную трубу, на которой смонтировали оборудование для откачки стоков. После того, как нечистоты откачали в резервные резервы, Бердянску дали воду. Однако, не долго длилось «коммунальное счастье» - через сутки, 3 февраля, город опять «обезводился»: на коллекторе произошел очередной обвал, водоснабжение снова отключили.

По словам бердянских активистов, причиной аварии на канализационном коллекторе послужила банальная халатность местных чиновников и коммунальщиков. Как рассказал УНИАН местный общественный деятель Владимир Щербаков, еще в конце прошлого года на некоторых участках, под которыми проходит труба, на грунт начали проступать стоки, что свидетельствовало о том, что система начала протекать. «Еще 25-26 декабря прошлого года в некоторых участках начали проступать стоки. Их было видно невооруженным глазом. Это уже было первым сигналом о том, что что-то пошло не так. Однако, местные чиновники попросту проигнорировали этот факт», - говорит Щербаков.

В том, что авария может произойти, местную власть предупреждали и коммунальщики: буквально за неделю до масштабного порыва, на аппаратном совещании в мэрии, главный инженер «Бердянскводоканала» Андрей Бурлей на аппаратном совещании заявил, что едва ли не каждый день на разных участках канализационной системы проходят небольшие порывы. Его, почему-то не услышали.

Тем временем, чиновники дают свое пояснение произошедшему. По словам городского головы Бердянска Владимира Чепурного, виноваты «попередники», которые еще 17 лет назад занимались капитальным ремонтом данного объекта и, видимо, проложили некачественные или бывшие в употреблении трубы.

«Коллектор продолжает осыпаться. Как отмечают специалисты, есть основания предполагать, что во время капитального ремонта этого участка коллектора в 2001-2002 годах были допущены значительные технологические нарушения. С этим вопросом будут разбираться правоохранители», - заявил УНИАН Чепурной.

Чтобы выяснить, действительно ли, это так и проблема в изначально изношенных трубах, специалисты «Водоканала» вырезали часть конструкций и передали их правоохранителям для проведения всех необходимых экспертиз.

Отметим, что в указанный период Бердянском руководил мэр Валерий Баранов. Именно в его сторону кивают нынешние городские чиновники и намекают, что деньги, выделенные в свое время из Запорожского областного экологического фонда на капитальный ремонт коллектора, были разворованы, а трубы проложены б/у, вместо новых, как было указано в технической документации.

Сам экс-мэр Баранов все обвинения в свой адрес отрицает. Ровно, как и тот факт, что еще в 2002 году подрядчик, проводивший ремонт коллектора, дал 30-летнюю гарантию его работы. На прошлой неделе Баранов заявил прессе, что бетонные трубы, как в случае с бердянским коллектором, разрушают не сами стоки, а газовая коррозия. И срок эксплуатации подобных объектов зависит именно от уровня наполняемости нечистотами – чем их больше, тем риск разрушений меньше (меньше образовывается газов). По словам Баранова, в последние несколько лет труба коллектора наполняется лишь наполовину. Именно это и могло послужить причиной для стремительного разрушения объекта.

Также о том, что бетонную трубу «разъедает» именно газовая коррозия, заявил и генеральный директор КП «Бердянскводоканал» Александр Македонский.

Что стало истинной причиной аварии на канализационном коллекторе и, действительно ли, 17 лет назад имели место нарушения при капитальном ремонте объекта, установят правоохранители. По факту ЧП в Бердянске полиция уже открыла уголовное производство.

Без туристов, но с инфекцией

Пока полиция вместе с чиновниками устанавливают, кто виноват в «обезвоживании» Бердянска, эксперты уже заговорили о возможных рисках в связи с порывом трубы. Рисках, как экономических, так и экологических.

Как и любой курортный город, Бердянск живет именно за счет отдыхающих, которые уже со средины весны съезжаются к морю. После аннексии Крыма, количество туристов на азовском побережье увеличилось в разы. Прямо пропорционально им растет и прибыль местных коммерсантов, без которой они рискуют остаться в случае, если чиновники не смогут оперативно устранить последствия аварии.

Как шутят сами бердянцы, они начинают готовиться к новому курортному сезону уже на следующий день после официального завершения предыдущего. А бронь на гостиничные номера открывается уже со средины февраля. Как рассказала УНИАН администратор одного из гостиничных комплектов Бердянска Оксана Власюк, сегодня существует угроза того, что туристы, наслушавшись сообщений об экологическом бедствии на запорожском курорте, предпочтут планировать отдых на других объектах Херсонской области или Одессы.

«Сама ситуация печальна тем, что, глядя на последние события, когда власть не смогла не только предотвратить аварию, но и оперативно ликвидировать ее последствия, мы не можем гарантировать своим гостям того, что, такое не повторится в разгар сезона. Остаться без воды при 40-градусной жаре – это, действительно, катастрофа», - говорит Власюк.

Бьют тревогу и экологи. Лишь недельная «бездеятельность» центрального городского коллектора едва не привела к экологической катастрофе – стоки могли попасть в Азовское море. «При попадании неочищенных канализационных стоков в открытое море – если говорить о промышленных масштабах – в воде может существенно повыситься содержание фенолов, синтетических поверхностно-активных веществ, железа, марганца, хлоридов. В воде может развиваться кишечная палочка, энтерококки, яйца глиста, сальмонелла и даже вирус гепатита А. Все это несет угрозу не только морским обитателям, но и людям. В случае, если канализационные стоки попадут в море, выход только один – в курортный сезон закрывать пляжи и официально запрещать купаться», - рассказала УНИАН эколог Мария Цур.

Пока экологи и бизнесмены прогнозируют возможные последствия коммунальной аварии на коллекторе, бердянские чиновники и коммунальщики, засучив рукава, снова «латают» очередную поломку и уверяют: чтобы восстановить работу системы им понадобится всего несколько дней. Но гарантировать, что новых порывов не будет, никто не может. Чтобы провести капитальный ремонт сооружения, городу необходимо еще 22 млн грн. Вот только, где их взять, никто не говорит.

Ирина Дубченко