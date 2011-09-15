В Винницкой области четыре человека отравились грибами

В г. Калиновка Винницкой области четыре человека отравились грибами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области, отравление произошло во время обеда, в котором принимали участие 10 людей. В результате употребления грибов за обедом четыре жителя г. Калиновка были госпитализированы в реанимационное отделение Калиновской центральной районной больницы.