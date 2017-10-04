В Киеве разоблачили женщину-предпринимателя, которая продавала поддельные медицинские книжки

В Киеве правоохранители разоблачили женщину-предпринимателя, которая выдала 40 поддельных медицинских книжек.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

«Женщина, будучи физическим лицом-предпринимателем, предоставляла услуги по поиску клиентов для частного медицинского центра, который имеет лицензию на выдачу личных медицинских книжек. Однако, имея целью собственное обогащение, злоумышленница подделывала подписи председателя медицинской комиссии и в дальнейшем выдавала документ с поддельной печатью врачам, которые проходили в учреждении обязательный медицинский осмотр», - говорится в сообщении.

Следствие установило, что таким образом женщина выдала 40 поддельных медицинских книжек.

По данному факту в Дарницкий районный суд Киева направлено обвинительное заключение по обвинению женщины в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.358, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ей грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.