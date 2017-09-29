На Волыни трое человек госпитализированы с ботулизмом, среди них 12-летний ребенок

В Волынской области трое жителей Луцкого района госпитализированы с ботулизмом, среди них 12-летний мальчик.

Читайте такжеВ Харькове госпитализировали 24-летнего мужчину с подозрением на ботулизм

Как сообщила корреспонденту УНИАН заведующая отделением областной инфекционной больницы Галина Морочковская, мальчика 27 сентября перевели из реанимационного отделения Луцкой районной больницы. Также госпитализировали его родителей, которые, по их словам, 23 сентября вместе с ребенком употребляли домашний мясной паштет.

Морочковская подчеркнула, что к врачам семья обратилась лишь 26 сентября. По ее словам, в тяжелом состоянии находился мальчик. Всем больным ввели сыворотку против ботулизма.

Сейчас угрозы жизни ребенка и его родителей нет, 12-летний мальчик находится в состоянии средней тяжести. Все они получают соответствующее лечение.

Как сообщили УНИАН в Волынском лабораторном центре Минздрава Украины, это уже третий в этом году случай заболевания ботулизмом в области. В прошлом году было зарегистрировано 7 случаев.