Во Львове стремительно растет число пострадавших после употребления копченой рыбы

Во Львове, по состоянию на утро понедельника, 25 сентября, количество пострадавших после употребления копченой рыбы с рынка «Привокзальный» возросло до 56 человек.

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Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, количество пострадавших в результате пищевого отравления продолжает расти. По состоянию на 6.00 к медикам обратились 56 человек, которые почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья после употребления копченой рыбы.

«К медикам уже обратились 56 человек, из них семеро детей в возрасте от 3 до 15 лет. Четыре человека после оказания медицинской помощи от госпитализации отказались, они проходят амбулаторное лечение. В настоящее время во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализированы 50 человек, еще двое - госпитализированы в больницу города Пустомыты», - сообщили в департаменте.

Состояние 14 пациентов пока тяжелое, у всех остальных - средней тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 ч. 1 УК Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает штраф, либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

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Как сообщал УНИАН, 23 сентября во Львове в областную инфекционную больницу были госпитализированы 10 человек с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Первых пациентов начали госпитализировать с 22 сентября. По состоянию на утро 24 сентября было госпитализировано 38 человек.

Все пострадавшие употребляли в пищу рыбу горячего копчения, приобретенную в торговом павильоне рынка «Привокзальный» во Львове.