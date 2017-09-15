В Ивано-Франковской области мужчина умер от укуса шершня.

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Как сообщили в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, 14 сентября в Городенковскую центральную районную больницу доставили 48-летнего жителя села Поточище, которого укусил шершень. Однако врачи не смогли его спасти.

«В последнее время спасатели почти ежедневно уничтожают гнезда шершней на Прикарпатье. В частности, 14 сентября в стене одного из жилых домов в Надворной также было обнаружено гнездо этих агрессивных насекомых», - говорится в сообщении.

Яд шершня считается одним из самых опасных для человека.