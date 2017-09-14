В оккупированный Донецк проехали грузовики с гуманитарной помощью от Красного Креста

На КПВВ «Новотроицкое» правоохранители оформили и пропустили на выезд к тимчасово неконтролируемой территории Донбасса 9 автомобилей с гуманитарным грузом от Миссии Международного комитета Красного Креста.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«В КПВВ «Новотроицкое» правоохранители оформили и пропустили на выезд на временно неконтролируемую территорию 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом (строительные материалы, продуктовые наборы весом 170,1 т) от Миссии Международного комитета Красного Креста. Груз следовал в Донецк», - сообщили в пограничном ведомстве.