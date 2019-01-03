Во Львове мужчина умер от экзотической болезни

Укус малярийного комара оказался смертельным.

В четверг, 3 января, во Львовской областной инфекционной больнице умер 43-летний львовский бизнесмен, у которого перед новым годом диагностировали тропическую малярию.

Мужчина был в коме на искусственной вентиляции легких. Врачи неделю боролись за жизнь мужчины, но его состояние было очень тяжелое, сообщила ZAXID.NET врач-паразитолог львовского областного лабораторного центра Элла Матияш.

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Мужчина 23 декабря вернулся во Львов из Конго, а 27 декабря обратился к врачам инфекционной больницы за помощью. У него повысилась температура, возникли лихорадка, озноб, головная боль, боль в мышцах, слабость. Врачи диагностировали у него самый тяжелый вид малярии – тропическую. Вскоре пациент впал в кому, находился на искусственной вентиляции легких. У него резко ухудшились все показатели и в четверг, 3 января, в 8:40 он скончался, сообщила Элла Матияш.

Малярия – это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется острым, а иногда затяжным течением, периодическими повышениями температуры тела, увеличением печени, селезенки.

Есть четыре вида малярии, наиболее тяжелой является тропическая малярия, что в 40% заканчивается смертью. Заболевание передается от больного к здоровому человеку через укусы малярийных комаров.