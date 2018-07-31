На Киевщине будут судить гинеколога, из-за халатности которой пострадала беременная женщина

Врач, установив неправильный диагноз беременной женщине, назначила лечение, приведшее к тяжким последствиям.

В Киевской области будут судить врача-гинеколога, из-за халатности которой пострадала беременная женщина.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области, в одну из частных клиник в г. Ирпень обратилась беременная женщина, где ей был назначен врач акушер-гинеколог и по совместительству врач ультразвуковой диагностики. Указанный врач установила диагноз пациенту - угроза самопроизвольного выкидыша малого срока беременности и назначила лечение.

«Несмотря на то, что беременная женщина чувствовала себя нехорошо, врач-гинеколог продолжила лечение теми же препаратами. Через несколько дней, когда состояние пациентки ухудшилось, врач-гинеколог снова провела ее осмотр и продолжила лечение от ранее установленного диагноза», - говорится в сообщении.

В дальнейшем, из-за сильных болей внизу живота, беременную женщину госпитализировали в отделение планирования семьи и оперативной реабилитации государственного учреждения «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины». Врачи указанного медицинского учреждения обследовали пациентку и установили правильный диагноз - левосторонняя трубная беременность.

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«В результате ненадлежащего оказания медицинской помощи женщина получила тяжкие телесные повреждения в виде нарушения анатомической целостности тканей и органов и их функций», - отметили в прокуратуре.

Ирпенским отделом Киево-Святошинского местной прокуратуры утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении врача-гинеколога по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие халатного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде личного обязательства.