В сеть "слили" фото мужчины, изнасиловавшего ребенка в Днепропетровской области

СМИ решили выложить фото преступника без ретуши.

После резонанса, который вызвала новость о зверском изнасиловании 10-летней девочки в Днепропетровской области, в сети появилось фото преступника.

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"В комментариях и личных сообщениях к публикации про педофила очень просили показать лицо. Держите", - сказано в сообщении "Киева оперативного" в Twitter.

Напомним, 26 июня первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что на Днепропетровщине недавно освобожденный из мест лишения свободы насильник-педофил нашел себе новую жертву. В результате преступных действий мужчины 10-летняя девочка оказалась в больнице.

"Ребенок еле живой был найден в кустах, раздет и в крови", - написал он. Аброськин добавил, что состояние девочки крайне тяжелое. Во время изнасилования мужчина нанес ей ранения.