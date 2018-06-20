Во Львове вынесен приговор по делу о смерти мужчины на операционном столе из-за ошибки врача (видео)

Пациент умер на операционном столе из-за ошибки анестезиолога.

Полмиллиона гривень - такую моральную компенсацию во Львове должна уплатить больница за смерть пациента.

42-летний Виктор умер на операционном столе, потому что врач-анестезиолог не смог вставить интубационную трубку, говорится в сюжете ТСН.

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Суд рассматривал дело 4 года и таки признал, что это была врачебная ошибка. Медики свою вину отрицают и собираются подавать апелляцию.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области к уголовной ответственности привлечены два медика, из-за ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей умер ребенок.