Во Львове вынесен приговор по делу о смерти мужчины на операционном столе из-за ошибки врача (видео)
18:44, 20 июня 2018Новости регионов
266 0
Пациент умер на операционном столе из-за ошибки анестезиолога.
Суд вынес приговор в деле о смерти пациента на операционном столе из-за ошибки анестезиолога
Полмиллиона гривень - такую моральную компенсацию во Львове должна уплатить больница за смерть пациента.
42-летний Виктор умер на операционном столе, потому что врач-анестезиолог не смог вставить интубационную трубку, говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеСтала известна причина загадочной смерти студентки в общежитии под Одессой
Суд рассматривал дело 4 года и таки признал, что это была врачебная ошибка. Медики свою вину отрицают и собираются подавать апелляцию.
Как сообщал УНИАН, в Сумской области к уголовной ответственности привлечены два медика, из-за ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей умер ребенок.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter