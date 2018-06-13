На Киевщине школьника срочно госпитализировали во время ВНО из-за подозрения на корь

Отмечается, что инцидент произошел 8 июня во время ВНО.

Во время ВНО в Киевской области был госпитализирован один из учеников с подозрением на корь.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Киевской ОГА. Отмечается, что ситуация с корью на Киевщине остается напряженной.

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"Так, в одной из школ города Белая Церковь во время внешнего независимого оценивания (ВНО) был госпитализирован в городскую больницу ученик 11 класса с подозрением на корь. Парень - житель Фастовского района", - говорится в сообщении.

Непосредственно в классе вместе с больным находились еще 15 детей. В целом же в школе проходили ВНО 293 ученика из г. Белая Церковь и Белоцерковского, Рокитнянского, Таращанского, Ставищенского, Фастовского и Сквирского районов.

Как сообщал УНИАН, в Харькове во время прохождения ВНО начала рожать одна из выпускниц.