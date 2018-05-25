В Харькове абитуриентка начала рожать во время написания ВНО

У девушки будет возможность пройти ВНО после того, как она выпишется с роддома.

В Харькове во время прохождения Внешнего независимого оценивания, начала рожать одна из выпускниц.

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Об этом 057.ua сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

"Одна из абитуриенток, которая проходила ВНО в автотранспортном техникуме, не смогла написать, потому что вынуждена была ехать в роддом. Мы довезли ее до роддома. Девочка закончила школу в прошлом году", - рассказал Сидоренко.

По его словам у девушки будет возможность пройти ВНО после того, как она выпишется с роддома.

Как сообщал УНИАН, в Киеве женщина родила на платформе вокзала "Дарница".