В Харькове абитуриентка начала рожать во время написания ВНО
11:45, 25 мая 2018Общество
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У девушки будет возможность пройти ВНО после того, как она выпишется с роддома.
Иллюстративное фото / УНИАН
В Харькове во время прохождения Внешнего независимого оценивания, начала рожать одна из выпускниц.
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Об этом 057.ua сообщил директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.
"Одна из абитуриенток, которая проходила ВНО в автотранспортном техникуме, не смогла написать, потому что вынуждена была ехать в роддом. Мы довезли ее до роддома. Девочка закончила школу в прошлом году", - рассказал Сидоренко.
По его словам у девушки будет возможность пройти ВНО после того, как она выпишется с роддома.
Как сообщал УНИАН, в Киеве женщина родила на платформе вокзала "Дарница".
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