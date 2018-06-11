Супрун рассказала о "диверсантах" в "Охматдете" (фото)
За последние три недели неизвестные дважды пытались затопить помещение нового корпуса "Охматдета".
Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.
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"Сопротивление изменениям происходит в самый циничный способ. За последние 3 недели дважды в новом корпусе киевского "Охматдета" неизвестные открывали кран с водой ночью. Подтопило помещения, под которыми блок управления чиллером МРТ. Принимаем меры, чтобы усилить охрану", - говорится в ее сообщении.
Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что второй комплекс Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» будет сдан в эксплуатацию до конца 2019 года.
Опір змінам відбувається у найцинічніший спосіб. За останні 3 тижні двічі в новому корпусі київського Охматдиту невідомі відкривали кран з водою вночі. Підтопило приміщення, під якими блок управління чіллером МРТ. Вживаємо заходи, щоб посилити охорону. pic.twitter.com/W1QTxznjcx— Уляна Супрун (@usuprun) June 11, 2018