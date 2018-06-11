Супрун рассказала о "диверсантах" в "Охматдете" (фото)

13:20, 11 июня 2018
Новости регионов
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В &quot;Охматдете&quot; затопило медицинское оборудование / фото twitter.com/usuprun

Об этом в Twitter сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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"Сопротивление изменениям происходит в самый циничный способ. За последние 3 недели дважды в новом корпусе киевского "Охматдета" неизвестные открывали кран с водой ночью. Подтопило помещения, под которыми блок управления чиллером МРТ. Принимаем меры, чтобы усилить охрану", - говорится в ее сообщении.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что второй комплекс Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» будет сдан в эксплуатацию до конца 2019 года.

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Теги: #Супрун#охматдет