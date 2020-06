От трансгендеров до грабительской монетизации. Самые громкие скандалы в игровой индустрии

День выхода экшена The Last of Us Part II стал отправной точкой, когда игровое сообщество обезумело. Игра, главный посыл которой в том, что месть – это плохо, и нужно находить в себе силы на прощение, просто разделила пользователей на две части. Десятки тысяч игроков накинулись с критикой на свежее творение студии Naughty Dog. Причин для возмущения аудитория нашла предостаточно: одним не нравится SJW-повестка, другим — сюжетные повороты, а третьим — скучные персонажи. На оценочном агрегаторе Metacritic проект собрал больше семидесяти тысяч пользовательских отзывов. При этом отрицательных рецензий вдвое больше, чем положительных и разрыв постоянно увеличивается.

Руководителя разработки The Last of Us Part II и вице-президента Naughty Dog Нила Дракманна уже успели обругать всеми возможными словами. Отдельные пользователи даже присылали ему сообщения с угрозами. Подробнее об этом скандале мы поговорим в отдельном материале. Главное, что стоит знать – сейчас любое упоминание свежего эксклюзива PS4 от Naughty Dog непременно вызывает волну ненависти и критики.

Но разве такое происходит впервые? Если внимательно проанализировать историю игровой индустрии, то можно легко найти десяток таких же крупных скандалов вокруг других произведений. Собственно, мы этим и решили заняться. Мы проанализировали самые громкие случаи, когда игры вызывали вогну негодования. Об этих проектах мы и расскажем в нашей подборке.

Mortal Kombat

Многие не знают, но именно благодаря Mortal Kombat игры начали получать возрастные ограничения. Когда Midway Games и издательство Acclaim Entertainment в 1992 году выпустили первую часть серии, она сразу же обрела массовую популярность. Все благодаря небывалому уровню жестокости, которую на тот момент никто не решался показывать в играх настолько реалистично. Отрубленные конечности, вырванные позвоночники вместе с черепом, литры крови на аренах — такие атрибуты понравились пользователям. А вот сенатору Джо Либерману – нет.

После релиза игры он провел пресс-конференцию, во время которой показал геймплей Mortal Kombat. Политик обвинил творение Midway Games в пропаганде насилия и сумел распространить свое мнение среди общественности. Родители испугались, что их дети могут увидеть нечто подобное в интерактивных развлечениях. Наверняка многим парням и девушкам тогда запретили подходить к домашней консоли, по крайней мере, без присмотра.

И хотя Либерман недурно так преувеличивал, в одном он был прав — играм нужно присваивать возрастные рейтинги. Все-таки MK не подходит для детских неокрепших умов, и от таких проектов ребятишек лучше отгораживать. На фоне этого скандала в 1994 году появилась организация Entertainment Software Rating Board (ESRB), которая до сих пор оценивает все игры на территории США. И хотя ее работа вызывает большие вопросы, возрастная маркировка помогает родителям разобраться, какие произведения покупать своему ребенку.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Скандалы по поводу жестокости в видеоиграх возникают на регулярной основе. С такой же критикой, как в случае с Mortal Kombat, в конце XX века столкнулись DOOM, Wolfenstein 3D, Grand Theft Auto и многие другие творения. Повторяться здесь нет смысла, да и скандалы далеко не всегда выходили за рамки критики от отдельных государственных или частных лиц. Поэтому давайте перенесемся в 2009 год. На дворе 11 февраля – день релиза Call of Duty: Modern Warfare 2. Долгожданное продолжение сверхпопулярной франшизы разошлось огромным тиражом в первые же сутки продаж. Многие фанаты заполучили свой диск с игрой, бросились ее проходить и столкнулись с миссией «Ни слова по-русски».

Пресловутое задание с отстрелом мирных жителей в аэропорту, похожем на Шереметьево, привлекло внимание широкой общественности. На Activision полилась критика с обвинениями, однако издательство дало достойный ответ. Оно заявило, что в Modern Warfare 2 присутствует наглядное осуждение терроризма, а оценивать одну миссию без контекста неправильно. И хотя компания отстояла свою позицию, соответствующей реакции избежать не удалось. В Австралии ужесточили возрастной рейтинг проекта, а из российской версии и вовсе вырезали скандальное задание. Нужно ли было поднимать скандал? Однозначно нет. Миссия «Ни слова по-русски» специально сделана таковой, чтобы подчеркнуть трагизм ситуации и показать, почему в игре начинается конфликт мирового масштаба. Взрослые это понимают, а дети попросту не должны прикасаться к Modern Warfare 2 — такие игры не для них делаются.

Hatred

Hatred — провокационная игра, которая предлагает пользователям принять роль маньяка, ходить по улицам и расстреливать полицейских с мирными жителями. За разработку этого проекта отвечала студия Destructive Creations, и она намеренно реализовала в нем настолько спорный концепт. Только вдумайтесь: центральная цель в Hatred — совершать жестокое насилие. Для чего? Потому что главный герой — это больной убийца, вздумавший «очистить человечество».

Естественно, такая концепция привлекла внимание пользователей, а тут еще Valve помогла. В декабре 2014 года Hatred появилась в Steam Greenlight, но в тот же день ее удалили сотрудники сервиса. Пользователи обратили внимание на прецедент и начали громко протестовать. Извиниться за принятое решение пришлось самому руководителю Valve Гейбу Ньюэллу, который прислал письмо Destructive Creations. Hatred вернулась в Greenlight, а в 2015 году добралась до релиза. Тогда же игра попала во второй скандал, и опять из-за содержания. СМИ раскритиковали саму идею перевоплощения в маньяка для совершения беспочвенного насилия. Плюс ко всему геймплей в Hatred был выполнен на очень посредственном уровне.

В общем, польские разработчики попытались прославиться на скандале, и им это удалось. Valve слишком поторопилась с удалением, чем спровоцировала пользователей, а заодно и рост популярности Hatred. Такие работы лучше попросту игнорировать, и тогда они будут появляться гораздо реже.

Watch Dogs

На Е3 2012 компания Ubisoft провела презентацию Watch Dogs, которая обескуражила абсолютно всех. Зрителям показали множественные визуальные и физические эффекты, великолепную графику и интересный концепт. Сюжет интриговал, а задание в ночном клубе заставило геймеров визжать от восторга. Казалось, убийца Grand Theft Auto наконец-то найден. Но не тут-то было!

В мае 2014 года состоялся релиз Watch Dogs, и игра громко села в лужу. Благодаря первой презентации она отметилась великолепными стартовыми продажами. К проекту приобщилось огромное количество людей, и у всех них после начала прохождения возник один и тот же вопрос: «Где наш графон?» А все потому, что в финальной версии Watch Dogs ужасно урезали качество. Игра напоминала бледный клон той великолепной демоверсии, показанной на Е3 2012. Абсолютно все аспекты подверглись даунгрейду — от постановки заданий до поведения NPC на улицах. Хотя здесь нельзя исключать вероятности, что Ubisoft просто подготовила красивый ролик для презентации, гарантировавший высокие продажи проекта, а сама даже не планировала достигать каких-то технологических вершин. По итогу, компания столкнулась с целиком заслуженной критикой — на профильных ресурсах игру ее еще долго поливали грязью.

Assassin's Creed Unity

Вообще весь 2014 год можно назвать провальным для Ubisoft. В то время от крупных компаний ждали игр, которые сумеют раскрыть потенциал PS4 и Xbox One. А французское издательство лишь выпустило Watch Dogs гораздо худшего качества, чем было обещано и напрочь забагованную Assassin's Creed Unity. Да, именно повсеместные ошибки и проблемы с оптимизацией стали главной причиной скандала, разразившегося вокруг игры.

Проект работал на консолях при 20 кадрах/с, постоянно подвисал, особенно в местах большого скопления NPC и долго загружался при запуске. А еще Unity породила бесчисленное количество мемов, так как выдавала самые разнообразные баги. У неигровых персонажей порой пропадали лица, но оставались губы и глаза, из-за чего заставки натурально пугали. Главный герой на регулярной основе проваливался сквозь текстуры, предметы окружения отображались некорректно, а люди на улицах Парижа передвигались рывками. Вот такой некст-ген подарила Ubisoft пользователям, за что в очередной раз искупалась в море критики. Из-за скандала акции издательства упали на 9 %, а множественные патчи после релиза не сильно исправили плачевную ситуацию.

Mass Effect: Andromeda

В техническом плане у Andromeda все было лучше, чем у Unity, но критиковали детище BioWare гораздо активнее. После великолепной трилогии приключений Шепарда разработчики выпустили абсолютно проходное продолжение, которое даже не хочется записывать в серию Mass Effect. Скучные и однотипные задания, банальный сюжет с одноклеточным антагонистом, плохо прописанные диалоги, гринд — во всем этом сложно увидеть руку некогда великой BioWare. Добавьте сюда ужасную лицевую анимацию и разноплановые технические ошибки, а потом помножьте на высочайшие ожидания среди фанатов.

Mass Effect 2, на секундочку, считается образцовой экшен-RPG, и поклонники, конечно же, ждали от Andromeda примерно такого же качества. Отсюда и колоссальный скандал, обрушивший репутацию BioWare чуть ли не на дно. Она пошатнулась уже после Dragon Age: Inquisition с ее миссиями «принеси-подай», а продолжение ME сделало контрольный выстрел. По итогу, обсуждение провальной Andromeda не утихало еще несколько месяцев после релиза, а разработчикам пришлось лишь смириться и отменить все запланированные дополнения. Такой шаг — это почти прямое заявление: «Извините, мы конкретно облажались».

Battlefield V

Скандал вокруг Battlefield V начался с анонсирующего трейлера, в котором Вторую мировую войну показали эдаким развеселым мероприятием. Здесь и женщины с протезами взрывают танки, и самураи с катанами рубят противников, и динамика, словно в футуристической CoD. В общем, набрался целый список проблем, которые пользователи предъявили DICE и Electronic Arts. Геймеры лишь хотели получить реалистичную игру в сеттинге самого масштабного конфликта в истории человечества, а им показали цирк на конной тяге.

Однако руководство ЕА решило не сдаваться и отстаивать свою позицию. Тогдашний вице-президент издательства Патрик Содерлунд умудрился произнести коронную фразу «не нравится — не покупайте». Пользователи его послушались и запустили в социальных сетях хештег NotMyBattlefield. DICE и Electronic Arts столкнулись с такой ударной волной критики, что им пришлось быстро все исправлять. Содерлунд уволился, хотя, скорее всего, его просто попросили уйти, а разработчики в последующих трейлерах показывали гораздо более реалистичную войну.

Стоит также отметить, что Battlefield V и после анонса неоднократно встревала в мелкие скандалы. Ее критиковали за странных персонажей в однопользовательских кампаниях, скудное количество контента, невыполненные обещания и так далее. Все это привело к тому, что продажи проекта не оправдали ожиданий ЕА, о чем компания открыто заявила в одном из финансовых отчетов.

Star Wars Battlefront II

А теперь вспомним едва ли не самый громкий скандал в игровой индустрии. Речь, конечно же, о лутбоксах в Star Wars Battlefront II и финансовой политике Electronic Arts. Дело, значит, было так: ЕА и DICE реализовали в игре систему «плати и побеждай», чтобы пользователи покупали контейнеры, быстро получали сильных персонажей и доминировали. А если не хочется тратить средства — тогда гринди сотни часов на одного героя. Так был настроен баланс в игре, которая, на секунду, продавалась за полновесные $60. В проекте за максимальную стоимость присутствовала монетизация уровня условно-бесплатных игр.

Конечно же, такой беспредел заметили игроки, которые начали повсеместно возмущаться. И вот тогда ЕА не придумала ничего лучше, как написать, что пользователи должны разблокировать персонажей за реальные средства и от этого «ощущать гордость». Наглость Electronic Arts перешла все пределы и заставила пользователей выступить единым фронтом. Они влепили сообщению компании 683 тысячи дизлайков, сделав его самым непопулярным в истории Reddit. Battlefront II начали массово бойкотировать, из-за чего разработчикам пришлось в срочном порядке удалять лутбоксы, менять монетизацию и регулировать баланс. Вот она, история одной из самых ярких и целиком заслуженных побед геймеров в борьбе с жадностью компаний.

Metro Exodus

Долго говорить о Metro Exodus не будем, ведь по качеству игра весьма хороша. В скандал она попала по одной простой причине: за две недели до релиза ПК-версия проекта стала годовым эксклюзивом Epic Games Store. Люди, которые оформили предварительные заказы в Steam, получили игру на площадке Valve, а вот другим пришлось ждать или идти в EGS.

Такая политика Epic Games, а также Koch Media, материнской компании издательства Deep Silver подожгла пятую точку у сотен тысяч игроков. Они начали занижать рейтинг других частей Metro, писать гневные отзывы и комментарии, грозиться бойкотировать Epic Games Store до конца жизни и так далее. Скандал не утихал примерно полтора месяца с момента объявления эксклюзивного статуса ПК-версии. Чтобы успокоить пользователей, выступил даже автор книжной франшизы «Метро» Дмитрий Глуховский. Это не особо помогло, но его попытка разрешить скандал показывает, насколько сильным было недовольство аудитории.

Fallout 76

К Fallout 76 на момент релиза даже сложно было применить мемную фразу «it’s just work», связанную с Тоддом Говардом. Игра оказалась настолько забагованной, что в ней было попросту невозможно развлекаться. Пропадающие головы, скорость бега, зависящая от кадровой частоты, бессмертие, пропажи предметов — все это лишь малая доля проблем проекта. Скучный игровой процесс и отсутствие контента только еще больше разжигали ненависть по отношению к Fallout 76, но лучше всего с этой задачей справлялись последующие решения Bethesda.

Разработчики выпускали патчи, которые еще больше ломали игру, выдавали незаслуженные баны, запрещали использовать модификации и вводили монетизацию со схемой «плати и побеждай». Здесь еще можно вспомнить обман с дешевыми холщовыми сумками из коллекционного издания и трудности с возвратом денег за игру. Получится уже не куча, а лавина проблем, которая и стала причиной колоссального скандала. И только громкое имя серии Fallout спасло Bethesda от полного провала. Нашлись преданные фанаты франшизы, которые продолжали терпеть и ждать, когда игра преобразится. С выпуском дополнения Wastelanders, кстати, первые шаги в этом направлении были сделаны.

Cyberpunk 2077

Продолжим относительно свежим скандалом вокруг еще не вышедшей RPG от CD Projekt RED. На Е3 2019 разработчики представили трейлер Cyberpunk 2077, в котором был кадр с рекламным плакатом. На нем изображалась девушка с явными признаками мужского полового органа. Борцы за социальную справедливость обратили внимание на эту мелкую деталь и принялись критиковать CDPR. Их заявления сводились к тому, что разработчики неправильно покажут трансгендеров в своем проекте.

Наряду с этим, на форуме ResetEra начали обвинять создателей игры в расизме. Причиной стали чернокожие, которые входят в состав «Животных» — банды в мире Cyberpunk 2077. Благо здесь вовремя вмешался Майк Пондсмит, автор настолки Cyberpunk 2020. Этот чернокожий мужчина написал большое сообщение, которое заканчивалось предложением: «Вы, белые, не смейте указывать мне, черному, как и что отображать в своей вселенной». Пондсмит, кстати, вовлечен в создание следующей игры CD Projekt RED, так что его заявление вполне логично. А вот скандал из-за трансгендеров заставил CDPR прогнуться. Разработчики сделали так, что в игре не будет выбора пола — остался лишь редактор для создания любого персонажа. Можно даже мужчину с грудью и женским голосом вылепить.

Warcraft III: Reforged

Reforged - на втором месте по количеству плохих отзывов на Metacritic / скриншот

О провале Warcraft III: Reforged не слышали только люди из закрытых убежищ, показанных в серии Fallout, но прецедент важный, поэтому давайте напоследок кратко вспомним о нем. На BlizzCon 2019 разработчики из Blizzard анонсировали ремастер своей легендарной стратегии — пообещали внести множество изменений, в том числе переделать заставки. От последней затеи в процессе создания проекта решили по-тихому отказаться, но это мелочь по сравнению с проблемами итоговой версии.

Warcraft III: Reforged получился забагаванным и не оптимизированным куском кода, который полностью заменял классическую версию. Blizzard решила, что фанатам теперь нужен только ремастер с кривыми текстурами окружения и не самыми выдающимися моделями персонажей. Более того, из игры вырезали доску лидеров, кланы и кучу другого контента. А пользователям, которые развлекались в классической версии, но не захотели покупать Reforged, пришлось устанавливать 22 Гбайта файлов. Получается, обновленные текстуры у них на компьютере есть, но доступ к ним закрыт. Такой подход со стороны разработчиков геймеры встретили соответствующе: Warcraft III: Reforged получила самый низкий пользовательский балл в истории Metacritic. При этом игру параллельно критиковали на всех профильных ресурсах.

