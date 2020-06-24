The Last of Us Part II вышла 19 июня / / скриншот

От трансгендеров до грабительской монетизации. Самые громкие скандалы в игровой индустрии

Назар Степорук
18:05, 24 июня 2020
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Уже целую неделю вокруг The Last of Us Part II не утихает скандал. Игроки не могут смириться с тем, каким разработчики создала сиквел, поэтому продолжают его критиковать при первой удобной возможности. Масштабы обсуждения поражают, но такая ситуация происходит в игровой индустрии далеко не первый раз. УНИАН решил вспомнить игры, которые попали в скандал из-за технического состояния, монетизации, SJW-повестки и других факторов. Больше подробностей читайте в нашем материале.

The Last of Us Part II вышла 19 июня / / скриншот

День выхода экшена The Last of Us Part II стал отправной точкой, когда игровое сообщество обезумело. Игра, главный посыл которой в том, что месть – это плохо, и нужно находить в себе силы на прощение, просто разделила пользователей на две части. Десятки тысяч игроков накинулись с критикой на свежее творение студии Naughty Dog. Причин для возмущения аудитория нашла предостаточно: одним не нравится SJW-повестка, другим — сюжетные повороты, а третьим — скучные персонажи. На оценочном агрегаторе Metacritic проект собрал больше семидесяти тысяч пользовательских отзывов. При этом отрицательных рецензий вдвое больше, чем положительных и разрыв постоянно увеличивается.

Руководителя разработки The Last of Us Part II и вице-президента Naughty Dog Нила Дракманна уже успели обругать всеми возможными словами. Отдельные пользователи даже присылали ему сообщения с угрозами. Подробнее об этом скандале мы поговорим в отдельном материале. Главное, что стоит знать – сейчас любое упоминание свежего эксклюзива PS4 от Naughty Dog непременно вызывает волну ненависти и критики.

ЛГБТ-разметка и флаги - далеко не единственные &quot;спорные&quot; моменты в игре / скриншот

Но разве такое происходит впервые? Если внимательно проанализировать историю игровой индустрии, то можно легко найти десяток таких же крупных скандалов вокруг других произведений. Собственно, мы этим и решили заняться. Мы проанализировали самые громкие случаи, когда игры вызывали вогну негодования. Об этих проектах мы и расскажем в нашей подборке.

Mortal Kombat

Mortal Kombat критиковали за чрезмерное насилие / store.steampowered.com

Многие не знают, но именно благодаря Mortal Kombat игры начали получать возрастные ограничения. Когда Midway Games и издательство Acclaim Entertainment в 1992 году выпустили первую часть серии, она сразу же обрела массовую популярность. Все благодаря небывалому уровню жестокости, которую на тот момент никто не решался показывать в играх настолько реалистично. Отрубленные конечности, вырванные позвоночники вместе с черепом, литры крови на аренах — такие атрибуты понравились пользователям. А вот сенатору Джо Либерману – нет.

После релиза игры он провел пресс-конференцию, во время которой показал геймплей Mortal Kombat. Политик обвинил творение Midway Games в пропаганде насилия и сумел распространить свое мнение среди общественности. Родители испугались, что их дети могут увидеть нечто подобное в интерактивных развлечениях. Наверняка многим парням и девушкам тогда запретили подходить к домашней консоли, по крайней мере, без присмотра.

И хотя Либерман недурно так преувеличивал, в одном он был прав — играм нужно присваивать возрастные рейтинги. Все-таки MK не подходит для детских неокрепших умов, и от таких проектов ребятишек лучше отгораживать. На фоне этого скандала в 1994 году появилась организация Entertainment Software Rating Board (ESRB), которая до сих пор оценивает все игры на территории США. И хотя ее работа вызывает большие вопросы, возрастная маркировка помогает родителям разобраться, какие произведения покупать своему ребенку.

Call of Duty: Modern Warfare 2

Эта сцена в аэропорту стала причиной скандала / скриншот

Скандалы по поводу жестокости в видеоиграх возникают на регулярной основе. С такой же критикой, как в случае с Mortal Kombat, в конце XX века столкнулись DOOM, Wolfenstein 3D, Grand Theft Auto и многие другие творения. Повторяться здесь нет смысла, да и скандалы далеко не всегда выходили за рамки критики от отдельных государственных или частных лиц. Поэтому давайте перенесемся в 2009 год. На дворе 11 февраля – день релиза Call of Duty: Modern Warfare 2. Долгожданное продолжение сверхпопулярной франшизы разошлось огромным тиражом в первые же сутки продаж. Многие фанаты заполучили свой диск с игрой, бросились ее проходить и столкнулись с миссией «Ни слова по-русски».

Пресловутое задание с отстрелом мирных жителей в аэропорту, похожем на Шереметьево, привлекло внимание широкой общественности. На Activision полилась критика с обвинениями, однако издательство дало достойный ответ. Оно заявило, что в Modern Warfare 2 присутствует наглядное осуждение терроризма, а оценивать одну миссию без контекста неправильно. И хотя компания отстояла свою позицию, соответствующей реакции избежать не удалось. В Австралии ужесточили возрастной рейтинг проекта, а из российской версии и вовсе вырезали скандальное задание. Нужно ли было поднимать скандал? Однозначно нет. Миссия «Ни слова по-русски» специально сделана таковой, чтобы подчеркнуть трагизм ситуации и показать, почему в игре начинается конфликт мирового масштаба. Взрослые это понимают, а дети попросту не должны прикасаться к Modern Warfare 2 — такие игры не для них делаются.

Hatred

Игра - провокация / store.steampowered.com

Hatred — провокационная игра, которая предлагает пользователям принять роль маньяка, ходить по улицам и расстреливать полицейских с мирными жителями. За разработку этого проекта отвечала студия Destructive Creations, и она намеренно реализовала в нем настолько спорный концепт. Только вдумайтесь: центральная цель в Hatred — совершать жестокое насилие. Для чего? Потому что главный герой — это больной убийца, вздумавший «очистить человечество».

Естественно, такая концепция привлекла внимание пользователей, а тут еще Valve помогла. В декабре 2014 года Hatred появилась в Steam Greenlight, но в тот же день ее удалили сотрудники сервиса. Пользователи обратили внимание на прецедент и начали громко протестовать. Извиниться за принятое решение пришлось самому руководителю Valve Гейбу Ньюэллу, который прислал письмо Destructive Creations. Hatred вернулась в Greenlight, а в 2015 году добралась до релиза. Тогда же игра попала во второй скандал, и опять из-за содержания. СМИ раскритиковали саму идею перевоплощения в маньяка для совершения беспочвенного насилия. Плюс ко всему геймплей в Hatred был выполнен на очень посредственном уровне.

В общем, польские разработчики попытались прославиться на скандале, и им это удалось. Valve слишком поторопилась с удалением, чем спровоцировала пользователей, а заодно и рост популярности Hatred. Такие работы лучше попросту игнорировать, и тогда они будут появляться гораздо реже.

Watch Dogs

В трейлерах игра выглядела лучше, чем на самом деле / store.steampowered.com

На Е3 2012 компания Ubisoft провела презентацию Watch Dogs, которая обескуражила абсолютно всех. Зрителям показали множественные визуальные и физические эффекты, великолепную графику и интересный концепт. Сюжет интриговал, а задание в ночном клубе заставило геймеров визжать от восторга. Казалось, убийца Grand Theft Auto наконец-то найден. Но не тут-то было!

В мае 2014 года состоялся релиз Watch Dogs, и игра громко села в лужу. Благодаря первой презентации она отметилась великолепными стартовыми продажами. К проекту приобщилось огромное количество людей, и у всех них после начала прохождения возник один и тот же вопрос: «Где наш графон?» А все потому, что в финальной версии Watch Dogs ужасно урезали качество. Игра напоминала бледный клон той великолепной демоверсии, показанной на Е3 2012. Абсолютно все аспекты подверглись даунгрейду — от постановки заданий до поведения NPC на улицах. Хотя здесь нельзя исключать вероятности, что Ubisoft просто подготовила красивый ролик для презентации, гарантировавший высокие продажи проекта, а сама даже не планировала достигать каких-то технологических вершин. По итогу, компания столкнулась с целиком заслуженной критикой — на профильных ресурсах игру ее еще долго поливали грязью.

Assassin's Creed Unity         

У Unity на релизе был целый ворох проблем / store.steampowered.com

Вообще весь 2014 год можно назвать провальным для Ubisoft. В то время от крупных компаний ждали игр, которые сумеют раскрыть потенциал PS4 и Xbox One. А французское издательство лишь выпустило Watch Dogs гораздо худшего качества, чем было обещано и напрочь забагованную Assassin's Creed Unity. Да, именно повсеместные ошибки и проблемы с оптимизацией стали главной причиной скандала, разразившегося вокруг игры.

Проект работал на консолях при 20 кадрах/с, постоянно подвисал, особенно в местах большого скопления NPC и долго загружался при запуске. А еще Unity породила бесчисленное количество мемов, так как выдавала самые разнообразные баги. У неигровых персонажей порой пропадали лица, но оставались губы и глаза, из-за чего заставки натурально пугали. Главный герой на регулярной основе проваливался сквозь текстуры, предметы окружения отображались некорректно, а люди на улицах Парижа передвигались рывками. Вот такой некст-ген подарила Ubisoft пользователям, за что в очередной раз искупалась в море критики. Из-за скандала акции издательства упали на 9 %, а множественные патчи после релиза не сильно исправили плачевную ситуацию.

Mass Effect: Andromeda

Andromeda стала не тем продолжением Mass Effect, которое ждали / store.steampowered.com

В техническом плане у Andromeda все было лучше, чем у Unity, но критиковали детище BioWare гораздо активнее. После великолепной трилогии приключений Шепарда разработчики выпустили абсолютно проходное продолжение, которое даже не хочется записывать в серию Mass Effect. Скучные и однотипные задания, банальный сюжет с одноклеточным антагонистом, плохо прописанные диалоги, гринд — во всем этом сложно увидеть руку некогда великой BioWare. Добавьте сюда ужасную лицевую анимацию и разноплановые технические ошибки, а потом помножьте на высочайшие ожидания среди фанатов.

Mass Effect 2, на секундочку, считается образцовой экшен-RPG, и поклонники, конечно же, ждали от Andromeda примерно такого же качества. Отсюда и колоссальный скандал, обрушивший репутацию BioWare чуть ли не на дно. Она пошатнулась уже после Dragon Age: Inquisition с ее миссиями «принеси-подай», а продолжение ME сделало контрольный выстрел. По итогу, обсуждение провальной Andromeda не утихало еще несколько месяцев после релиза, а разработчикам пришлось лишь смириться и отменить все запланированные дополнения. Такой шаг — это почти прямое заявление: «Извините, мы конкретно облажались».

Battlefield V

Battlefield V разочаровал фанатов / store.steampowered.com

Скандал вокруг Battlefield V начался с анонсирующего трейлера, в котором Вторую мировую войну показали эдаким развеселым мероприятием. Здесь и женщины с протезами взрывают танки, и самураи с катанами рубят противников, и динамика, словно в футуристической CoD. В общем, набрался целый список проблем, которые пользователи предъявили DICE и Electronic Arts. Геймеры лишь хотели получить реалистичную игру в сеттинге самого масштабного конфликта в истории человечества, а им показали цирк на конной тяге.

Однако руководство ЕА решило не сдаваться и отстаивать свою позицию. Тогдашний вице-президент издательства Патрик Содерлунд умудрился произнести коронную фразу «не нравится — не покупайте». Пользователи его послушались и запустили в социальных сетях хештег NotMyBattlefield. DICE и Electronic Arts столкнулись с такой ударной волной критики, что им пришлось быстро все исправлять. Содерлунд уволился, хотя, скорее всего, его просто попросили уйти, а разработчики в последующих трейлерах показывали гораздо более реалистичную войну.

Стоит также отметить, что Battlefield V и после анонса неоднократно встревала в мелкие скандалы. Ее критиковали за странных персонажей в однопользовательских кампаниях, скудное количество контента, невыполненные обещания и так далее. Все это привело к тому, что продажи проекта не оправдали ожиданий ЕА, о чем компания открыто заявила в одном из финансовых отчетов.

Star Wars Battlefront II

Ох уж эти лутбоксы / store.steampowered.com

А теперь вспомним едва ли не самый громкий скандал в игровой индустрии. Речь, конечно же, о лутбоксах в Star Wars Battlefront II и финансовой политике Electronic Arts. Дело, значит, было так: ЕА и DICE реализовали в игре систему «плати и побеждай», чтобы пользователи покупали контейнеры, быстро получали сильных персонажей и доминировали. А если не хочется тратить средства — тогда гринди сотни часов на одного героя. Так был настроен баланс в игре, которая, на секунду, продавалась за полновесные $60. В проекте за максимальную стоимость присутствовала монетизация уровня условно-бесплатных игр.

Конечно же, такой беспредел заметили игроки, которые начали повсеместно возмущаться. И вот тогда ЕА не придумала ничего лучше, как написать, что пользователи должны разблокировать персонажей за реальные средства и от этого «ощущать гордость». Наглость Electronic Arts перешла все пределы и заставила пользователей выступить единым фронтом. Они влепили сообщению компании 683 тысячи дизлайков, сделав его самым непопулярным в истории Reddit. Battlefront II начали массово бойкотировать, из-за чего разработчикам пришлось в срочном порядке удалять лутбоксы, менять монетизацию и регулировать баланс. Вот она, история одной из самых ярких и целиком заслуженных побед геймеров в борьбе с жадностью компаний.

Metro Exodus

Скандал по вине издателя / store.steampowered.com

Долго говорить о Metro Exodus не будем, ведь по качеству игра весьма хороша. В скандал она попала по одной простой причине: за две недели до релиза ПК-версия проекта стала годовым эксклюзивом Epic Games Store. Люди, которые оформили предварительные заказы в Steam, получили игру на площадке Valve, а вот другим пришлось ждать или идти в EGS.

Такая политика Epic Games, а также Koch Media, материнской компании издательства Deep Silver подожгла пятую точку у сотен тысяч игроков. Они начали занижать рейтинг других частей Metro, писать гневные отзывы и комментарии, грозиться бойкотировать Epic Games Store до конца жизни и так далее. Скандал не утихал примерно полтора месяца с момента объявления эксклюзивного статуса ПК-версии. Чтобы успокоить пользователей, выступил даже автор книжной франшизы «Метро» Дмитрий Глуховский. Это не особо помогло, но его попытка разрешить скандал показывает, насколько сильным было недовольство аудитории.

Fallout 76

Игру еще долго исправляли патчами / store.steampowered.com

К Fallout 76 на момент релиза даже сложно было применить мемную фразу «it’s just work», связанную с Тоддом Говардом. Игра оказалась настолько забагованной, что в ней было попросту невозможно развлекаться. Пропадающие головы, скорость бега, зависящая от кадровой частоты, бессмертие, пропажи предметов — все это лишь малая доля проблем проекта. Скучный игровой процесс и отсутствие контента только еще больше разжигали ненависть по отношению к Fallout 76, но лучше всего с этой задачей справлялись последующие решения Bethesda.

Разработчики выпускали патчи, которые еще больше ломали игру, выдавали незаслуженные баны, запрещали использовать модификации и вводили монетизацию со схемой «плати и побеждай». Здесь еще можно вспомнить обман с дешевыми холщовыми сумками из коллекционного издания и трудности с возвратом денег за игру. Получится уже не куча, а лавина проблем, которая и стала причиной колоссального скандала. И только громкое имя серии Fallout спасло Bethesda от полного провала. Нашлись преданные фанаты франшизы, которые продолжали терпеть и ждать, когда игра преобразится. С выпуском дополнения Wastelanders, кстати, первые шаги в этом направлении были сделаны.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 еще до выхода оскорбил трансгендеров и чернокожих / store.playstation.com

Продолжим относительно свежим скандалом вокруг еще не вышедшей RPG от CD Projekt RED. На Е3 2019 разработчики представили трейлер Cyberpunk 2077, в котором был кадр с рекламным плакатом. На нем изображалась девушка с явными признаками мужского полового органа. Борцы за социальную справедливость обратили внимание на эту мелкую деталь и принялись критиковать CDPR. Их заявления сводились к тому, что разработчики неправильно покажут трансгендеров в своем проекте.

Наряду с этим, на форуме ResetEra начали обвинять создателей игры в расизме. Причиной стали чернокожие, которые входят в состав «Животных» — банды в мире Cyberpunk 2077. Благо здесь вовремя вмешался Майк Пондсмит, автор настолки Cyberpunk 2020. Этот чернокожий мужчина написал большое сообщение, которое заканчивалось предложением: «Вы, белые, не смейте указывать мне, черному, как и что отображать в своей вселенной». Пондсмит, кстати, вовлечен в создание следующей игры CD Projekt RED, так что его заявление вполне логично. А вот скандал из-за трансгендеров заставил CDPR прогнуться. Разработчики сделали так, что в игре не будет выбора пола — остался лишь редактор для создания любого персонажа. Можно даже мужчину с грудью и женским голосом вылепить.

Warcraft III: Reforged

Warcraft III: Reforged скриншотReforged - на втором месте по количеству плохих отзывов на Metacritic / скриншот

О провале Warcraft III: Reforged не слышали только люди из закрытых убежищ, показанных в серии Fallout, но прецедент важный, поэтому давайте напоследок кратко вспомним о нем. На BlizzCon 2019 разработчики из Blizzard анонсировали ремастер своей легендарной стратегии — пообещали внести множество изменений, в том числе переделать заставки. От последней затеи в процессе создания проекта решили по-тихому отказаться, но это мелочь по сравнению с проблемами итоговой версии.

Warcraft III: Reforged получился забагаванным и не оптимизированным куском кода, который полностью заменял классическую версию. Blizzard решила, что фанатам теперь нужен только ремастер с кривыми текстурами окружения и не самыми выдающимися моделями персонажей. Более того, из игры вырезали доску лидеров, кланы и кучу другого контента. А пользователям, которые развлекались в классической версии, но не захотели покупать Reforged, пришлось устанавливать 22 Гбайта файлов. Получается, обновленные текстуры у них на компьютере есть, но доступ к ним закрыт. Такой подход со стороны разработчиков геймеры встретили соответствующе: Warcraft III: Reforged получила самый низкий пользовательский балл в истории Metacritic. При этом игру параллельно критиковали на всех профильных ресурсах.

Назар Степорук

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