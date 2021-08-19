Погладить киску и сразиться со злой колдуньей. Обзор режиссерской версии игры Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima обзавелась изданием Director's Cut с крупным дополнением "Остров Ики". Мы снова окунулись в самурайский экшен и дали отпор монголам. О том, стоит ли режиссерская версия своих денег, и что нового добавили в игру – узнаете в нашем обзоре.

Самурайский экшен Ghost of Tsushima от Sucker Punch Productions и Sony вышел 17 июля 2020 года эксклюзивно на PS4. Игра не была однозначным шедевром, о чем мы писали в прошлогоднем обзоре, но она снискала народную любовь и отметилась отличными продажами. Сразу после релиза проект забросали положительными отзывами на Metacritic, где игроки поставили экшен про самурая Дзина Сакая на один уровень с The Witcher 3: Wild Hunt.

Народная любовь вылилась и за пределы игр. Так поклонники Ghost of Tsushima в декабре прошлого года помогли собрать средства, чтобы восстановить пострадавшие от тайфуна тории – ритуальные ворота возле храма Ватацуми на реальном острове Цусима в Японии.

Видя все это, разработчики решили закрепить успех. Сначала Sucker Punch выпустила многопользовательский режим "Легенды", а в июне этого года анонсировала режиссерское издание игры для PS5 — Ghost of Tsushima Director's Cut. В комплекте с ним поставляется новое дополнение "Остров Ики" с отдельной сюжетной линией и другим контентом. Разработчики также улучшили графику и реализовали поддержку особенностей DualSense, 3D-звука и 4К-разрешения при 60 кадрах/с. Стоит ли ради всего этого возвращаться в Ghost of Tsushima, рассказываем ниже.

Самурай орлу не товарищ

Сначала давайте рассмотрим дополнение "Остров Ики", а потом перейдем к остальным улучшениям. DLC отправляет Дзина Сакая на новый остров и знакомит с отдельной историей. Начинается повествование с посещения деревни на Цусиме, которую разорили монголы. Здесь главный герой встречается с врагами и допрашивает одного из них. Он узнает, что противники прибыли с острова Ики, а возглавляет их колдунья Анхсар-хатун по прозвищу Орлица. Без лишних промедлений Дзин отправился на остров, который находится неподалеку от Цусимы.

Путешествие сразу не задалось: сначала корабль потерпел крушение, а потом протагониста поймали монголы. В плену Анхсар-хатун напоила главного героя специальным зельем и отпустила. Поначалу такой ход кажется странным, но дальше он получает разумное обоснование. Снадобье Орлицы провоцирует в Дзине отрицательные эмоции и заставляет его вспомнить горькое прошлое, которое связано с Ики. Протагонист бывал на острове еще в подростковом возрасте, когда владыка Цусимы отправил Кадзумасу, отца протагониста, уничтожить местных разбойников. Здесь стоит фамильный форт Сакаев, где бандиты совершили свою месть. Однажды они напали и убили Кадзумасу, а Дзин не смог его спасти. Но все ли в этой истории так однозначно? Дзину придется покопаться в прошлом, чтобы найти ответ на этот вопрос. И это определенно положительная черта нового сюжетного дополнения.

К другим плюсам можно отнести более приземленные диалоги, которые в основной игре сочились натужным пафосом, и наличие нескольких неплохо прописанных второстепенных персонажей. Разработчиков также стоит похвалить за один из элементов подачи сюжета: наркотические приступы Дзина. Из-за яда главному герою приходится бороться с голосом Орлицы в своей голове и останавливаться, чтобы прийти в себя. Решение интересное, вот только антагонист говорит в целом банальные фразы.

Анхсар-хатун хотели показать коварной женщиной, но ее образ получился плоским и неглубоким. Орлицу не удалось нормально раскрыть, поэтому противостояние с ней не особо увлекает. Гораздо интереснее наблюдать за тем, как Дзину доводится сотрудничать с разбойниками — людьми, которые когда-то убили Кадзумасу. В целом сюжет получился неровным: порой он радует интересными беседами и неоднозначными взглядами на конкретные события, а иногда ощущается банальной историей с примесью колдовства.

Постановка заданий

Еще одна проблема дополнения "Остров Ики" — структура сюжетных заданий. Многие из них повторяют миссии из Ghost of Tsushima. Штурм форта, взрыв корабля, спасение пленных – все это уже было в основной кампании. Sucker Punch решила не добавлять ничего нового в постановку заданий и воспользовалась прежними наработками. Получилось вторично, что немного удручает.

А вот дополнительные квесты "прокачали". В них появилась простенькая вариативность и моральный выбор, благодаря чему усиливается желание искать и проходить все побочные миссии на Ики. Истории также подтянули в плане режиссуры и разнообразия событий. Героические квесты выполнены на столь же высоком уровне, что и в основной кампании, и за них полагаются ценные награды. За обычные задания в дополнении дают только опыт и бесполезные талисманы.

В каждый угол загляну

Изучать Ики мне было даже интереснее, чем Цусиму. В этом заслуга не только знакомой системы ориентирования на местности по ветру и визуальным маркерам, но и увеличенной вариативности активностей. Аванпосты, хокку, горячие источники и тренировки с бамбуком никуда не делись, однако на этом список точек интереса не кончается. Разработчики добавили места скорби с воспоминаниями о прошлом, святилища с загадками, испытания лучника с необходимостью поражать цели за указанное время, а также обезьяньи и кошачьи убежища. При посещении последних Дзин должен сыграть на флейте. Процесс реализован в формате мини-игры, где нужно двигать контроллером и попадать в такт мелодии. Сделали все правильно – сможете погладить киску почувствовать с помощью вибрации геймпада как она мурлычет.

Еще одним интересным развлечением в дополнении стал турнир. В нем нужно по очереди драться на деревянных катанах с четырьмя противниками. Каждый из них обладает своими слабостями, которые нужно найти опытным путем. Для победы требуется совершить пять попаданий по сопернику. Выполнить серию атак нельзя, так как после каждого успешного удара судья заставляет противников разойтись на короткое время. Описанные условия и враги с персональными наборами приемов сделали участие в турнире крайне увлекательным.

Карта Ики составляет примерно четверть от всей территории Цусимы. А так как разнообразие активностей выросло, они стали повторяться гораздо реже. В результате возникает желание объездить на своей лошади весь остров и посетить каждую точку интереса.

Все о битвах

О сражениях много поговорить не получится, ведь в этом аспекте реализовано меньше всего изменений. Система стоек, которые нужно переключать в сражениях с разными типами врагов, применение дальнобойного оружия и вспомогательных средств — все это осталось прежним. Дополнение лишь добавило новый вид врагов — шаманов, повышающих характеристики ближайших монголов. Это делает их приоритетной целью и заставляет пользователей искать способ пробиться в тыл, где стоят последователи Орлицы. На Ики также встретятся враги, которые обладают несколькими вариантами оружия и поочередно меняют его. В драке с ними нужно постоянно переключать стойки, что также вносит тактический элемент.

Прокачка в дополнении выполнена аналогично основной игре. Пользователь получает опыт и очки навыков, а заодно пишет собственную легенду. В добавке этот процесс начинается с нуля, но все купленные ранее способности остаются. Такое решение должно упростить прокачку для новичков. Враги на Ики бьют очень больно, особенно под влиянием шаманом. И хотя сложность в дополнении подстраивается под силу персонажа, в любом случае будет нелегко.

Боевая система осталась одной из самых сильных сторон Ghost of Tsushima, но некоторые ее изъяны все же стоило исправить. В поединках по-прежнему плохо накапливается решимость. Враги способны выполнять удары с почти незаметной анимацией. А камеру в боях не избавили от плохих ракурсов. К этому списку в дополнении добавился странный дизайн локаций: скрытно зачищать отдельные группы врагов стало невозможно. Игрокам часто негде спрятаться, поэтому приходится вступать в открытые противостояния.

Что принес некстген

На PlayStation 5 Ghost of Tsushima заиграла новыми красками, причем в прямом смысле. Разработчики провели цветокоррекцию и сделали стилистику еще более насыщенной. Дальность прорисовки выросла, а качество теней улучшилось. Благодаря подтянутой графике игрокам гарантировано захочется постоянно останавливаться и делать скриншоты.

Над реализацией тактильной отдачи Sucker Punch тоже отлично потрудилась. Каждое действие передается через соответствующую вибрацию, а это всегда положительно отражается на погружении. Адаптивные триггеры работают при использовании лука и крюка-кошки, а 60 кадров/с сделали прохождение в целом более плавным.

Выводы

Ghost of Tsushima Director's Cut и дополнение "Остров Ики", в частности, выполнены на достойном уровне. Если игроки искали повода вернуться на Цусиму, то вот он. Несмотря на неровный сюжет, новое приключение способно подарить удовольствие, ведь разработчики улучшили многие аспекты. Однако важно отметить: добавка выстроена на уже знакомом фундаменте и вряд ли сможет заинтересовать людей, которым не понравилась основная игра.

ОценкаУНИАН: 8

Назар Степорук

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