Как FIFA, только для фанатов экстремального спорта. Обзор Riders Republic

Качественные игры про экстремальные виды спорта появляются очень редко, поэтому фанаты жанра успели изголодаться по ним. Riders Republic обещала стать одним из как раз таких проектов и подарить пользователям массу контента. Что в результате получилось у Ubisoft — читайте в подробном обзоре от УНИАН.

В современной игровой индустрии очень важно занять свою нишу. Тогда у проекта гарантированно появится аудитория, и ему будет проще не затеряться среди десятков других релизов, которые появляются каждый месяц. Именно поэтому в последние годы все чаще выстреливают специфические творения от небольших команд. Примерами могут служить Fall Guys, Among Us и Phasmophobia. Они предлагают такой тип развлечений, который не встречается в других играх.

Ubisoft тоже смогла занять свободную нишу, когда в 2016 году выпустила Steep — аркадный симулятор зимних видов спорта. Похожие проекты выходили и ранее, но они в подавляющем большинстве затрагивали одну дисциплину и предлагали намного меньше контента. По этой причине фанаты полетов на вингсьюте и катания на лыжах или сноуборде с энтузиазмом встретили Steep.

Игру развивали и поддерживали контентом в течение нескольких лет. А потом Ubisoft решила закрепить успех и заодно увеличить охват аудитории. Она анонсировала Riders Republic — еще один аркадный симулятор, но уже не только зимних видов спорта. К лыжам, сноуборду и вингсьюту добавили реактивное крыло и велосипед. Количество состязаний выросло, а с ним и общий масштаб игры. Все это заставляло смотреть на Riders Republic, как на нового лидера в жанре. Подтвердились ли столь высокие ожидания — читайте ниже в обзоре УНИАН.

Тут все спортсмены

Традиционный сюжет в Riders Republic отсутствует. Разработчики добавили завязку, где игрока встречают несколько персонажей, которые через пару минут становятся его проводниками в мире экстремального спорта. Время от времени они будут напоминать о себе комментариями успехов и неудач пользователя. Однако все эти попытки создать нарративный фон выглядят очень слабыми, так что их можно смело игнорировать.

События проекта разворачиваются на огромной карте, где пересекаются четыре национальных парка США. Здесь фанаты экстремального спорта основали сообщество Riders Republic, чтобы заниматься любимым делом и соревноваться между собой. Каждый из игроков вступает в общину и постепенно открывает для себя шесть карьер. Они делятся на скоростные заезды, выполнение трюков и полеты.

На лыжах и сноуборде хорошо чувствуется стремительное передвижение и скольжение по снегу. А когда персонаж взмывает в воздухе на очередном трамплине, то в кровь впрыскивается небольшая порция адреналина. Управление в целом комфортное — даже у такого "мастера" виртуального спорта, как я, не возникали особые проблемы. Трюки выполняются одновременным нажатием разных клавиш, пока пользователь находится в воздухе. При этом нужно следить за траекторией полета персонажа и успеть остановиться. Если не хочется заморачиваться с приземлением, то можно сделать его автоматическим, но тогда игрок получит меньше баллов за трюки. Недобор будет особенно сильно ощущаться в гонках, где победитель определяется именно по количеству набранных очков.

В случае падения или пропуска контрольной точки пользователь волен применить перемотку. Она возвращает персонажа назад во времени на выбранную позицию. Это позволяет исправить ошибку и заново пройти конкретный участок трассы. Вот только перемотка не останавливает таймер, из-за чего в скоростных заездах она не особо полезна. Зато в соревнованиях с трюками можно сколько угодно возвращаться назад во времени, пока не получится нужный прием. Вроде как не совсем честный подход, но ведь никто не запрещает пользоваться уловкой абсолютно всем игрокам. Важно также отметить, что перемотка доступна в любом состязании.

На велосипеде требуется держаться на трассе и не терять скорости. Набрать ее помогает рывок, шкала которого постепенно заполняется во время заезда. Одно из преимуществ этого вида спорта — чувство тряски, как при быстрых путешествиях по непересеченной местности. Особенно хорошо оно передается при переключении на вид от первого лица, который доступен в каждом состязании. Правда, выполнять трюки в таком режиме камеры не особо удобно. Возникают сложности с контролем траектории полета. Приемы на велосипеде делаются точно так же, как на лыжах или сноуборде. Приземление тоже есть автоматическое и ручное с аналогичными правилами набора баллов.

При использовании реактивного крыла важно правильно выбирать направление движения и грамотно применять ускорение. А еще нужно следить за объектами окружения, ведь Ubisoft сделала ветку каждого дерева непреодолимым препятствием. В этом плане физика, конечно, удручает. То же самое хочется сказать про управление. Если с остальными видами спорта можно справиться без геймпада, то полеты на реактивном крыле станут пыткой из преисподней. Разработчики не смогли придумать, как добавить мышь в контрольную схему, и здесь это особенно ощущается. И ведь мы говорим о версии для персональных компьютеров, которая должна предлагать все те же удобства, что есть на консолях, только заточенные под другие устройства ввода. Далеко не у всех ПК-бояр есть геймпад под рукой, так что управление реактивным крылом записываем в минусы. Но зато этот вид спорта получился самым драйвовым, ведь позволяет развивать бешеные скорости.

А вот адреналин и напряжение сильнее всего чувствуются при использовании вингсьюта. В этом спорте нужно летать как можно ближе к препятствиям, чтобы заработать максимальное количество очков. Игроку необходимо четко понимать, когда и на какую высоту подняться с помощью замедления своего костюма. Оно, как и спринт, набирается во время состязания. Лично мне соревнования с применением вингсьюта показались наиболее интересными.

Лишь бы на карте не затеряться

С видами спорта в Riders Republic разобрались, поэтому переходим к типам испытаний. Как уже говорилось выше, в игре есть шесть карьер. Каждая включает до трех десятков событий. Так называются заезды на разнообразных трассах, в которых можно участвовать в одиночку или в группе. Соперниками в этих соревнованиях становятся аватары других пользователей. Система записывает, как реальные люди проходят события, и делает ботов на основе их заездов. Они повторяют все действия игроков, из-за чего нет ощущения, будто соревнуешься и неумелыми "болванчиками". Впервые такой подход появился в Forza Horizon 4, и сейчас он активно эксплуатируется в многопользовательских проектах.

События делятся на стандартные, крупные и заезды против боссов. Они реализованы в целом отлично, но есть одна проблема. На карте не отображается, в каких соревнованиях игрок занял первое место. Показывается лишь то, что пользователь принимал в них участие. Такой подход частично обесценивает победу. Кроме событий, есть дополнительные активности — поиск достопримечательностей и реликвий, мегатрюки и специальные испытания. С первыми все понятно: едешь к набившим оскомину знакам вопроса на огромной карте и смотришь короткий ролик с информацией о найденном объекте. Любителям туризма будет в целом интересно, ведь локации в Riders Republic перенесены из реальности.

Второй тип активностей — особенно сложные соревнования, где нужно пройти трассу за ограниченное количество времени. Эти мегатрюки порой становятся жесткой проверкой нервов на прочность. Приходится запастись терпением и учиться на ошибках, чтобы все-таки достичь победы. А то ведь постоянно не удается или по узкой кладке на велосипеде проехать или на вингсьюте между двумя столпами пролететь. Третий тип активностей — забавные задания, которые неплохо разбавляют основные события. Например, нужно развести пиццу в лагере лесорубов или проехаться на деревянных лыжах с плохими характеристиками скорости и маневренности.

За участие в событиях и побочных активностях открывается снаряжение. А вы думали, что хоть одна игра Ubisoft обойдется без ролевых элементов? Ничего подобного. Экипировка в Riders Republic хоть и не сильно влияет на геймплей, но между обычным и легендарным сноубордом разница все же чувствуется. Снаряжение также выдается за набор уровней. После каждого заезд пользователь набирает опыт, который повышает количество звезд у персонажа. Это, по сути, местный аналог прокачки. А вот уникальная экипировка добывается через выполнение ежедневных заданий. Они становятся доступны, когда у пользователя появляются спонсоры, которые, в свою очередь, постепенно открываются при наборе уровней. Отдельная роль в проекте выделена косметическим предметам. Часть из них приобретается за валюту, добываемую при прокачке, но есть и вещи за реальные деньги. Наряды по большей части безвкусные, хотя, возможно, я слишком стар для этого пестрого безумия с головами жирафов и единорогов.

Битвы с другими экстремалами

В отдельную категорию активностей вынесены многопользовательские испытания. Главное из них — массовый заезд до 60 человек, который проводится каждый час. Он делится на этапы с переключением между видами спорта. Например, сначала пользователи гоняют на великах, потом пересаживаются на лыжи, а затем летают на реактивном крыле. В целом состязание веселое и задорное, но есть два замечания. Физика столкновений в Riders Republic реализована посредственно. Когда соперники ударяются друг с другом, то лишь слегка отлетают в стороны, а хотелось бы устраивать полноценные козни противникам. Хотя я вот пишу это и понимаю — в современном толерантном обществе такое ведь недопустимо. А Ubisoft старается быть на острие нынешних трендов, так что понятно, почему столкновения сделаны настолько посредственно. Переключения между этапами тоже удручают, так как они слишком резкие. Порой пересаживаешься с велосипеда на реактивное крыло и несколько секунд пытаешься сосредоточиться в пространстве.

К многопользовательским соревнованиям также относятся стандартные заезды на 12 человек и захват точек с помощью выполнения трюков на лыжах и сноуборде. Тут все довольно стандартно — катаешься по разнообразным трассам и стараешься выполнять как можно более сложные приемы. Единственное, что пока локаций не слишком много. Однако это наверняка исправит в будущих патчах. Ubisoft уже пообещала поддерживать Riders Republic контентом и даже добавлять новые виды спорта.

Как выглядит и играется

Передовую графику в свежем спортивном симуляторе можно не искать. Игра выглядит просто приемлемо, хотя местами явно не хватает детализации и полировки. Однако смотреть на природные пейзажи гор все равно приятно, а освещение создает в игре "теплую" атмосферу, несмотря на перенасыщенный яркостью закат.

Техническое состояние Riders Republic в целом хорошее. Встречаются визуальные баги с текстурами и анимациями, а иногда еще управление сбоит, из-за чего персонаж двигается рывками. Но в остальном игра работает хорошо и способна похвастаться отменной оптимизацией. О музыке мне сказать нечего – она вся лицензирована и подобрана под атмосферу проекта.

Выводы УНИАН

Riders Republic имеет все шансы превратиться в FIFA для фанатов экстремального спорта. Главное, чтобы Ubisoft не пошла по стопам Electronic Arts в плане монетизации. Новый симулятор удивил хорошей реализацией всех видов спорта и множеством разных активностей. Если пройтись по нему напильником и устранить несколько недочетов, то получится настоящий король в своем жанре. Однако и без этого Riders Republic можно смело рекомендовать поклонникам экстремального спорта. Игра способна подарить десятки, а то и сотни часов приятных соревнований.

Оценка: 8 из 10.

Назар Степорук

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