Достойный конкурент Final Fantasy. Честный обзор игры Tales of Arise

Японские ролевые игры – это не только Final Fantasy и Dragon Quest. Серия Tales достойна не меньшего внимания. В Украине она не очень популярна, но это нужно исправить. Недавно франшиза пополнилась новой частью – Tales of Arise. Мы в УНИАН прошли ее и с готовностью заявляем: это лучше любых западных Dragon Age и Cyberpunk 2077. Хотите узнать почему – читайте наш обзор.

Если задуматься о японских ролевых играх, или как их еще называют JRPG, то на ум наверняка придут Final Fantasy и Dragon Quest. Это серии с более чем тридцатилетней историей, которые могут похвастаться как минимум парой хитов. Однако к их дуэту нужно добавить еще одну франшизу — Tales. До недавних пор она включала шестнадцать проектов, и большая часть из них рассказывала полноценную законченную историю. Серия всегда делала акцент на крепком сюжете и комплексной боевой системе, что и помогло ей стать в один ряд с культовыми конкурентами.

Однако в Украине, да и всей Восточной Европе в целом, Tales не пользуется популярностью. Мы решили исправить этот недочет, тем более что появился достойный повод. Bandai Namco выпустила семнадцатую часть франшизы. Она получила название Tales of Arise и стала юбилейным проектом, созданным к 25-летию серии. Мы окунулись в эту JRPG и теперь готовы рассказать, стоит ли обратить на нее внимание, и работает ли игра как точка входа в серию.

300 лет рабства

Рена и Дана — две соседние, но не равноправные планеты. Триста лет назад первая захватила и поработила вторую. Вторжение прошло легко: благодаря высоким технологиям рениане быстро сломили сопротивление менее развитых даниан. Агрессоры соорудили на орбите оккупированной планеты космический корабль в форме спутника, который стал символом доминирования. А земли Даны было решено разделить на пять королевств с лордами из Рены во главе. Одно из них — жаркая пустынная местность Орбус-Калэглия, где начинается приключение игрока.

В шахтах упомянутого региона трудится раб Алфен, который не чувствует боли. Всю жизнь он мечтал освободить народ Даны от гнета Рены, и в один день получил возможность стать на путь борьбы. Герой присоединился к повстанцам и познакомился с девушкой по имени Шион. Из-за проклятия под названием "Шипы" эта ренианка причиняет адскую боль одним лишь касанием. Она также обладает невероятной силой, вот только для ее использования необходим Алфен со своей нечувствительностью к боли. Когда мятежники освободили Шион из плена Болзефа, правителя Орбус-Калэглии, то выяснилось, что девушка стремится убить всех лордов Даны. Цели ренианки внезапно совпали со стремлениями повстанцев, поэтому они начали сотрудничать.

Масштаб не помеха наполнению

Несмотря на простую завязку, сюжет Tales of Arise получился великолепным. Это масштабная героическая история, которая обладает выверенным темпом. На протяжении 50-80 часов прохождения игрок не будет ощущать просадок. Исключением станут моменты, когда выполняешь второстепенные задания, но и тогда можно активировать необязательные беседы между персонажами. Они помогают почувствовать движение вперед и не дают забыть о повествовании. Еще дополнительные диалоги раскрывают персонажей и позволяют проникнуться их взаимоотношениями.

В Tales of Arise все, что связано с героями, выполнено идеально. Действующие лица в проекте прописаны до мельчайших деталей, имеют уникальные характеры и крепкую мотивацию. Между ними часто возникают конфликты, которые выглядят натурально. Они усиливают веру в искренность персонажей и выстроенную разработчиками вселенную. Антагонистов тоже сделали интересными личностями: как минимум победить их захочется каждому игроку.

Сюжет хорош еще и неожиданным развитием событий. Отдельные ходы трудно предсказать, и они способны удивить и даже изумить. Я думал, что традиционно для JRPG буду ругать неестественные диалоги, но нет. Игра обошлась без перегибов, если не обращать внимания на несколько моментов. И это радует, ведь разговоры между персонажами — важная часть сюжета Tales of Arise. То же самое касается пафоса и эпичных эпизодов: они смотрятся аутентично в рамках истории об освободительном походе. Здесь сценаристы снова сумели приятно удивить и обойтись без традиционной японской гиперболизации.

Претензий к сюжету всего две, да и те несущественные. Из-за масштабов истории у игрока появляется много вопросов, и становится сложно следить за всеми логическими связями и повествовательными линиями. Это первая проблема, а вторая — долгие объяснения деталей. Иногда Tales of Arise ощущается перенасыщенной терминами и подробностями. Сценаристы стараются их разжевать, но в такие моменты легко потерять нить и заскучать.

Компенсировали не все

Как и в других JRPG, в Tales of Arise реализованы линейные локации. Местами "кишка" расширяется и превращается в небольшую область, которую можно исследовать. В ответвлениях и закоулках удастся найти лишь ингредиенты для создания расходуемых предметов и экипировки, а также NPC, которых может излечить Шион ради небольшой награды. Бедность геймплейных возможностей компенсируется дизайном. Каждое из пяти королевств Даны ощущается особенным и уникальным. Именно поэтому порой возникает желание медленно пройтись по окружающей территории и насладиться работой художников.

Постановка заданий в Tales of Arise тоже традиционная для JRPG – бедная и одинаковая. В основной истории это скрывается под высокой плотностью событий, частыми сценками с диалогами и заставками на движке. А когда берешься за побочные миссии, то сразу замечаешь стандартный набор поручений: убей, собери, принеси. Естественно, выполнять их взахлеб скучно, но если завершать второстепенные квесты по дороге к основной цели, тогда и прокачаться удастся, и еще один повод посмотреть местность появится. К другим сторонним активностям в Tales of Arise относятся рыбалка, уход за собственной фермой, беседы Алфена со спутниками в лагере и готовка блюд. Последняя тоже совершается во время отдыха и позволяет обзавестись существенными прибавками к характеристикам.

Боевое пианино

Помните, в начале обзора говорилось, что игры серии Tales стоят на двух китах, сюжете и боевой системе? Так вот новая часть лишь подтверждает это правило. История в ней получилась отменной, а значит – пора оценить драки. В Tales of Arise битвы начинаются, как и во всех JRPG: игрок подбегает к врагам, видит их имя и уровень, а затем переносится на отдельную арену. Там стартует стычка в режиме реального времени. Каждый персонаж в проекте может выполнить стандартную серию атак. Сначала в нее входят три удара, но при прокачке их количество можно увеличить. Когда враг совершает выпад, нужно уклоняться. Если сделать это идеально, то есть попасть в конкретный тайминг, герой сумеет контратаковать.

Обычными ударами много урона не нанесешь, поэтому нужно активировать приемы. У любого персонажа из команды есть свой уникальный набор способностей. Они исчисляются десятками, но использовать весь арсенал одновременно не дают. Герои имеют три ячейки под наземные приемы и столько же под воздушные. Для усиления каждого умения необходимо применить его определенное количество раз в битве. Это повышает ранг и эффективность приема.

Способности бывают боевыми с делением на физические и магические, а также вспомогательными — лечение и положительные прибавки. Еще умения могут обладать стихийным статусом и накладывать определенный эффект. Например, Алфен в один момент обзаведется ударом, который создает скопление камней под ногами врагов, из-за чего они получают дополнительный урон. А один из воздушных приемов Шион — ядовитые бомбы, отравляющие недругов.

К базовым штрихам боевой системы относится и усиленная атака. У всех персонажей она разная и обычно обладает большим уроном. Ее шкала постепенно заполняется во время сражения. Бойцы также обладают некоторыми уникальными свойствами. У Алфена они заключаются в том, что после стандартного приема зажатием той же клавиши можно применить определенную способность огненного меча. Он выдается герою по сюжету. А Ринвелл умеет подготавливать заклинание и откладывать его активацию. Таким методом можно сложить в кучу несколько одинаковых приемов, чтобы потом одновременно бабахнуть ими противника с усиленной мощью.

Устали от описания боевой системы? Понимаю. Она действительно очень глубокая, поэтому давайте закругляться и смотреть, как все работает в целом. Удары и атаки персонажа под управлением игрока складываются в серию. Чем она дольше, тем лучше результат. Комбинации из десятков ударов активируют возможность добивания, которое либо убьет врага, либо нанесет существенный урон, если это босс. Прерывается серия, когда персонаж слишком долго не атакует, или в случае получения повреждений. Если управлять только одним героем, то сделать эффективное комбо не получится. Тем более что урон от приема постепенно снижается, если использовать его в цепочке из четырех действий.

Именно поэтому в Tales of Arise реализовано мгновенное переключение между персонажами. Игрок волен по своему усмотрению настроить стратегию поведения соратников и комплект их способностей, чтобы получить крутые комбинации. Количество сочетаний умений в проекте невозможно сосчитать. В результате боевая система получилась зрелищной, комплексной и несложной в освоении. Достаточно привыкнуть к смене персонажа и начать экспериментировать с приемами, и тогда удастся обнаружить не одну комбинацию. А если закопаться в этот аспект глубже, то можно создавать серии прямиком для роликов на YouTube. Дополняются сражения широким разнообразием врагов, у которых есть свои способности. Но больше всего запоминаются боссы, наделенные широким спектром атак. Битвы с ними — это погружение в торнадо, где нужно грамотно нажимать кнопки, продолжать комбинацию и следить за поведением главгада.

И все бы хорошо, но назвать боевую систему идеальной нельзя. Ей не хватает ощущения нанесения удара и отзывчивости. Мне всегда казалось, что герои выполняют действия с некоторой задержкой. Но это еще ладно, а вот с уходом от вражеских ударов в игре совсем беда. Уже не раз в JRPG я сталкивался с тем, что разработчики не дают приоритет уклонению. Оно не прерывает текущее действие, из-за чего пользователь непременно будет получать урон. Даже если успеть среагировать и нажать соответствующую клавишу, герой все равно продолжит совершать ранее полученную команду. И это становится огромной проблемой, когда пытаешься реализовать длительные комбинации.

Усиливается каждый персонаж путем прокачки. При выполнении определенных условий бойцы получают титулы, которые открывают пять навыков. Один дается бесплатно, а остальные приобретаются за очки опыта. Таким методом пополняется арсенал приемов и усиливаются другие возможности персонажа. А экипировка влияет на характеристики героя: атаку, защиту, сопротивления и так далее. Ячеек снаряжения у персонажа всего три — для меча, брони и аксессуара. Последний создается у специального мастера из руды, качество которой определяет количество пассивных бонусов.

Выводы

Tales of Arise стала превосходным пополнением жанра JRPG. Она смогла свести к минимуму типичные проблемы японских ролевых игр и представить шикарную историю вкупе в комплексной, глубокой, но при этом не переусложненной боевой системой. Это именно тот японский проект, который можно советовать пройти всем пользователям — как в качестве точки входа в серию Tales, так и просто для приятного времяпровождения.

Оценка УНИАН: 9

Назар Степорук

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