Amazon может купить Electronic Arts, создателя FIFA и Battlefield: что известно о сделке

Источники издания Good Luck Have Fun сообщили, что Amazon собирается объявить о поглощении Electronic Arts — одного из крупнейших игровых издательств. Зачем обоим сторонам нужна эта сделка, и какой будет сумма покупки, УНИАН разбирался в свежем материале.

Источники издания Good Luck Have Fun сообщили, что сегодня, 26 августа, Amazon объявит о поглощении Electronic Arts — одного из крупнейших игровых издательств. Слухи о потенциальной покупке ЕА появились еще в мае. Тогда портал Puck рассказал, как компания ищет партнера для слияния или продажи. В качестве заинтересованных сторон рассматривались NBC Universal и Disney. Переговоры с последней даже достигли последнего этапа, но сорвались из-за стоимости Electronic Arts. А вот Amazon, похоже, готова раскошелиться на десятки миллиардов долларов, чтобы укрепить позиции в игровом секторе.

Однако вокруг сделки все еще витает много вопросов. Зачем ЕА понадобилось продаваться? Сколько может стоит компания? Почему Amazon решила приобрести крупное игровое издательство. Ответы на них УНИАН постарался дать в этом материале.

Electronic Arts — это ценный актив

Если какая-то корпорация хочет ворваться в индустрию интерактивных развлечений и забрать себе ее кусок, то приобретение крупного издательства — очевидный вариант. Игровой сектор функционирует не так, как технологический. Здесь есть свои тенденции, тренды, ниши и способы привлечения аудитории.

Недостаточно просто взять несколько миллиардов долларов, создать студии и начать зарабатывать. Необходимо тщательно изучить рынок и понять, как он работает. При этом формирование команд и выбор направления для дальнейшего движения требует времени. Именно поэтому выгоднее купить опытного "игрока" на рынке с популярными брендами, инфраструктурой и командами разработчиков. А у Electronic Arts все это есть.

Battlefield, FIFA, Dragon Age, Mass Effect, Apex Legends, Titanfall, Need for Speed, F1, Dirt, The Sims — лишь часть известных брендов в распоряжении ЕА. Сюда легко можно добавить еще десяток франшиз, которые пылятся в архивах авторских прав издательства. Например, многие фанаты шутеров наверняка помнят Medal of Honor, а поклонники паркура — Mirror's Edge.

С инфраструктурой тоже все понятно. Чего только стоит один налаженный конвейер по ежегодному производству футбольных симуляторов. Поправка: очень прибыльных футбольных симуляторов. А вот с командами дела обстоят хуже. Ранее в составе ЕА трудились легендарные студии, но они растеряли репутацию. BioWare плюхнулась в болото с Mass Effect: Andromeda и Anthem, а DICE "сожгла" свое имя вместе с релизом Battlefield 2042.

В результате основной ударной силой Electronic Arts стала Respawn Entertainment. Она и всемирно популярную Apex Legends втайне от боссов ЕА сделала, и качественную одиночную Star Wars Jedi: Fallen Order смастерила. А сейчас студия трудится сразу над несколькими играми в разных жанрах.

Зачем Electronic Arts нужна Amazon

Хорошо, с ценностью EA разобрались, но почему издательство захотела приобрести именно Amazon? На самом деле, ответ очевиден. Корпорация уже давно стремится завоевать если не всю, то хотя бы часть игровой индустрии. Но как говорилось выше, у гигантов технологического сектора риск провалиться в сегменте интерактивных развлечений достаточно высок. И Amazon тому лучший пример.

Далеко не все знают, что у корпорации есть свое игровое подразделение. Оно существует с 2011 года и создавалось для выпуска мобильных проектов. А где-то с 2016-го Amazon начала вливать в это направление гораздо больше денег для выхода на рынок основных платформ. Корпорация вбрасывала миллиарды долларов, но все они были потрачены впустую из-за плохого руководства, отсутствия опыта и погони за трендами. У нас даже есть отдельный материал об этом, если вдруг захочется ознакомиться подробнее.

До 2021 года Amazon Games успела отменить три крупных игры, включая пресловутый шутер Crucible. А вот успешным релизом корпорации стала только MMORPG New World. Но что мы видим сейчас? В маркетинг перестали вбрасывать деньги, проблемы в проекте остались, и он сдулся. На пике онлайн игры в Steam превысил 900 тыс. человек. Однако теперь в нем одновременно развлекаются от 10 до 20 тыс. Это еще не окончательная смерть, но уже очень сильное падение.

Вот и получается, что Amazon столько лет пытается найти место между лежаками на игровом пляже, но постоянно натыкается на камни и медуз. При этом отпускать сектор интерактивных развлечений корпорация явно не хочет. А раз так, то надо менять стратегию и резко усиливать позиции за счет поглощения другой компании — с брендами и багажом опыта. И сейчас Amazon пытается провернуть описанный трюк с EA — осталось только окончательно договориться и сделать официальное заявление.

Монополизация игровой индустрии

Проблемы с Amazon Games — лишь поверхностная причина, почему корпорация хочет приобрести Electronic Arts. На глубинном уровне лежат, конечно же, деньги. От них Amazon отказываться не собирается, и так мыслит не только она.

За прошедшие десять лет совокупный доход от игровой индустрии неуклонно рос. В 2021 году он достиг отметки $180,3 млрд. Это самый высокий показатель в развлекательной сфере. И в дальнейшем статистика продолжит расти, правда, в 2022-м ожидается замедление на фоне проблем в мировой экономике.

Для крупных корпораций очевидно, что с каждым годом игры будут приносить все больше денег, а значит — надо заносить в индустрию хорошую "котлету". Риски минимальные, вложения отбиваются относительно быстро и финансовый поток со временем должен только расти. Этой простой логикой руководствуются многие крупные компании, из-за чего началась агрессивная экспансия игровой индустрии.

За последние три года в секторе интерактивных развлечений заключили рекордное количество сделок. "Крупняк" поглощает более мелкие "рыбы" и разрастется с целью укрепиться на своей океанической территории. Microsoft приобрела десяток студий и сразу два издательства — Bethesda Softworks за $7,5 млрд и Activision Blizzard за $68,7 млрд (сделка еще в процессе одобрения). Sony купила Housemarque, Bluepoint Games и даже Bungie за $3,6 млрд. И это еще не конец: компания сообщила, что продолжит покупки, а в интернете уже витают слухи о поглощении Square Enix. Take-Two включила в свой состав Zynga за $12,7 млрд. А Embracer Group вообще приобретает все, до чего удается дотянуться. Ее последние заметные покупки — это западные студии Square Enix со всеми брендами, в том числе Tomb Raider и Deus Ex, за $300 млн и Middle-earth Enterprises с правами на "Властелина колец".

Выше упомянуты лишь самые громкие сделки, но они достаточно хорошо иллюстрируют, что индустрия монополизируется. Развиваться внутри нее и показывать хорошие результате на фоне мастодонтов становится все тяжелее. Глава Activision Blizzard Бобби Котик придерживается аналогичного мнения. Одной из официальных причин продажи издательства он назвал конкуренцию. По мнению директора, в будущем компании пришлось бы состязаться с Amazon, Apple, Microsoft, Netflix и прочими. Они обладают гораздо более глубоким кошельком и могут задавить конкурентов деньгами, если это, конечно, не Nintendo — там своя атмосфера.

С приобретением EA Amazon присоединится к общей охоте гигантов на более мелких "игроков". И даже если корпорация решит не покупать другие коллективы, она уже будет обладать сильным активом в индустрии, чтобы бодаться с Microsoft или Sony.

Сколько может стоить Electronic Arts

Когда Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard, организатор The Game Awards и журналист Джефф Кейли подсчитал примерную стоимость других крупных издательств. ЕА в том списке заняла первое место с показателем $38 млрд.

С начала года акции Electronic Arts выросли на 5%. Сейчас они торгуются на отметке $133,5. Обычно, когда компанию выкупают, к ценным бумагам идет надбавка в 25-45%. То есть Amazon может приобрести все акции ЕА по цене от $170 до $200 за штуку.

На конец марта на балансе корпорации было $66,4 млрд наличных средств и рыночных ценных бумаг и $47,6 млрд долгосрочной задолженности. В результате чистой наличности получается $18,8 млрд. Этого недостаточно для приобретения Electronic Arts, поэтому Amazon может расплатиться своими акциями. Однако такие подробности удастся узнать уже после официального заявления о сделке, если она, конечно, состоится. Сведения Good Luck Have Fun уже успели опровергнуть CNBC и Bloomberg, так что вопрос покупки ЕА пока открыт.

