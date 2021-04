Деньги девать некуда. Google и Amazon никак не могут подружиться с видеоиграми

Только в прошлом году общий доход игровой индустрии составил почти $180 млрд. Такие цифры привлекают на этот рынок компании, далекие от игр. Но даже титанам из десятки богатейших корпораций мира, Amazon и Google, не удается здесь закрепиться. Почему, имея неограниченные бюджеты, они так и не выпустили ни одной успешной игры – разбираемся в нашем материале.

В своем нынешнем состоянии игровая индустрия выглядит лакомым кусочком, который приносит колоссальные деньги. За 2020 год отрасль сгенерировала почти $180 миллиардов, и в будущем из-за пандемии и постоянно повышающегося спроса доходы гейминдустрии будут только увеличиваться. Такие цифры привлекают внимание даже далеких от интерактивных развлечений корпораций. Например, Netflix в последнем финансовом отчете заявил о большой заинтересованности в видеоиграх. Ранее компания в сотрудничестве со сторонними студиями выпустила Stranger Things 3: The Game и The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics, но это были маленькие проекты.

Читайте такжеGoogle закрывает свои студии, работавшие над играми для сервиса Stadia

Популярный стриминговый сервис пока лишь прощупывает почву, чего не скажешь о Google и Amazon. Это одни из самых знаменитых и богатых корпораций в мире с многомиллиардными доходами. Когда они решили ворваться в игровую индустрию, многие посчитали, что скоро Sony и Nintendo придется поступиться лидерством.

Но вот наступил 2021 год, а Google и Amazon все никак не могут освоиться на рынке интерактивных развлечений. Первая не так давно закрыла собственное подразделение разработчиков, а вторая отменила очередной крупный проект — MMORPG по «Властелину колец». Почему у богатейших корпораций мира не получается закрепиться в сегменте видеоигр — УНИАН во всех подробностях рассказал в сегодняшней статье.

Облачное будущее

Google и Amazon выбрали похожий путь освоения игровой индустрии. Обе компании запустили собственный облачный сервис, основали подразделение разработчиков и принялись создавать разномастные проекты. И уже на этом этапе опытные геймеры заметят ошибочное решение. На текущий момент рынок не готов к массовому принятию стриминга. Люди привыкли ассоциировать интерактивные развлечения с конкретными платформами – ПК, PlayStation, Xbox или Switch. Они не желают массово переходить на облачные сервисы и в лучшем случае рассматривают их, как любопытную добавку, но никак не замену компьютеров и консолей. Причем это только половина проблемы.

Для комфортного облачного гейминга нужен высокоскоростной широкополосный интернет и доступ к нему едва ли не в любой точке мира. Сейчас таким пользуются меньше половины игроков, да и то лишь у себя дома. Аналитики прогнозируют, что стриминговые сервисы станут популярными среди геймеров только после массового распространения 5G. Мобильные сети пятого поколения позволят запускать разнообразные проекты везде и на любом устройстве. Такая особенность откроет путь к конкуренции со стационарными платформами. Однако сейчас облачный гейминг представляет собой маленькую нишу, которую не удастся расширить типичным вливанием денег. Google уже на этом сильно обожглась, а Amazon хоть и старалась действовать аккуратнее, споткнулась на другом.

Стадия принятия

Провал Google в игровой индустрии связан не только с невысокой популярностью «облаков». В ноябре 2019 года корпорация запустила стриминговый сервис Stadia, при разработке и позиционировании которого было допущено несколько критических ошибок. Первая из них – высокий порог вхождения. Для доступа к площадке нужно купить пакет Founder's Edition за $129,99, а потом отдельно оплачивать подписку и приобретать игры в магазине Stadia.

Второй промах – создание платформы без консультаций со специалистами. Из-за этого архитектура получилась слишком сложной, и разработчикам приходилось создавать отдельные версии своих проектов для Stadia. А некоторые фишки в них и вовсе было невозможно реализовать. Естественно, крупные студии не хотели лишний раз заморачиваться, и Google пришлось мотивировать их материально.

Согласно расследованию Bloomberg, за выпуск Red Dead Redemption 2 на Stadia пришлось заплатить $10 миллионов. В целом корпорация потратила в десятки раз больше, чтобы наполнить свою платформу контентом. Она рассчитывала быстро окупить вложения и дальше постепенно продвигать Stadia. Вот только прогнозы не оправдались по всем пунктам – как по количеству аудитории, так и по размерам доходов.

Amazon со своей стриминговой площадкой Luna действует более аккуратно. Корпорация не заставляет покупать отдельные версии игр, а сразу предоставляет библиотеку проектов за $5,99 в месяц. Кроме того, запуск платформы проходит очень неспешно. Несколько месяцев она «варилась» в раннем доступе, а полноценный релиз состоялся лишь в конце прошлого февраля, да и то исключительно для пользователей Fire TV в США. Поэтому сейчас говорить об успехах и провалах Luna еще рано, так как нет конкретной статистики.

Рыба гниет с головы

Помимо ставки на облачный гейминг, Google и Amazon объединяет плохой менеджмент. Игровым направлением первой корпорации руководит Фил Харрисон, который также участвовал в запуске PlayStation 3 и Xbox One. Заметили тенденцию? Каждая из этих платформ как минимум на старте столкнулась с большими трудностями. Но то дела прошлых лет и углубляться в них особого смысла нет.

Давайте лучше посмотрим, как поступил Фил Харрисон во время анонса Stadia. Он всячески пытался выставить облачный сервис Google прямым конкурентом мощных ПК и консолей. В маркетинге платформы основная мысль заключалась в том, что Stadia обеспечит 4К-разрешение, 60 кадров/с и избавит от необходимости покупать компьютер, PlayStation или Xbox. А в качестве аргумента приводились вычисления, которые делаются на серверах – якобы благодаря им сервис обходит по мощности ПК и приставки.

Люди поверили Харрисону, приобщились к Stadia и столкнулись с неприятной правдой. Игры на площадке работали преимущественно в 1080р, а задержка сигнала доставляла большие проблемы при прохождении проектов с быстрым геймплеем. В результате люди начали возмущаться и запустили сарафанное радио о плохом техническом состоянии Stadia. И это лишь один из весомых проколов Фила Харрисона.

В Amazon и ее игровом подразделении Amazon Game Studios ситуация с менеджментом не лучше. Согласно данным Bloomberg, им руководит Майк Фраццини – человек, который ничего не понимает в видеоиграх. По заявлениям отдельных разработчиков, он даже не мог отличить геймплейные кадры от качественных, постановочных демоверсий. При этом глава подразделения крайне неумело распоряжался деньгами. Например, он не желал тратить средства на лицензирование стороннего программного обеспечения и заставлял разрабатывать собственное. Так появился Lumberyard – движок на базе CryEngine от Crytek. Из-за него у создателей появилась куча дополнительных хлопот, которых можно было избежать.

Не в ту индустрию полезли

Итоговая и, наверное, основная проблема Google и Amazon заключается в том, что они не понимают, как работает игровая индустрия. Первая компания, параллельно с запуском Stadia, основала свое подразделение девелоперов под руководством Джейд Реймонд. Вот только команды полностью не укомплектовали, а из-за пандемии набор новых людей прекратили. Планы уже были составлены, но выполнять их не получалось, так как ощущалась критическая нехватка кадров.

Разработчики кое-как пытались трудиться над эксклюзивами для Stadia, но тут начался локальный аудит. Google решила проверить успехи своих подразделений, используя стандартные метрики для оценки разработки программного обеспечения. Однако для игр, которые часто собираются в осязаемый продукт лишь на финальной стадии производства, такие методики не подходят. В результате Google решила, что разработчики не справляются, а значит – подразделение нужно закрыть. Так компания и поступила в начале февраля текущего года. При этом сервис Stadia продолжает существовать, но наполнять его контентом будут за счет контрактов со сторонними издательствами.

У Amazon наблюдаются схожие симптомы, которые выливаются в не менее печальные результаты. Фраццини требует от своих подчиненных создавать «франшизы на миллиард долларов». Отсюда и желание выпускать то, что модно и популярно среди сообщества. Вот только с трендами нужно еще уметь работать, а Amazon Game Studios даже не успела опробовать перо на каком-то маленьком проекте. При этом в студии, по информации Bloomberg, процветает кумовство и авторитарный метод правления: Фраццини игнорирует советы опытных менеджеров, а именитые разработчики, глядя на возникшую ситуацию, попросту увольняются. В результате Amazon Game Studios в 2017 году отменила Breakaway, а в 2020-м отметилась провальным запуском условно-бесплатного многопользовательского шутера Crucible.

Амбициозная ММО New World по переносам уже обошла Cyberpunk 2077, а разработку MMORPG по «Властелину колец» пришлось свернуть. Правда, в последнем случае основной причиной называется недопонимание в отношениях с Tencent.

Деньги не главное

Если Google и Amazon будут использовать прежние подходы, то в игровой индустрии их ждут только жуткие убытки. Облачные сервисы компаний, если доживут до эры 5G, то, возможно, получат второй шанс.

Однако судить об этом пока рано. В любом случае компаниям нужно менять людей и свой подход к интерактивным развлечениям. Их игровые подразделения должны возглавить волевые и опытные лидеры – такие, как автор Call of Duty: Modern Warfare, соучредитель Respawn Entertainment Винс Зампелла или создатель первой Dead Space, основатель Sledgehammer Games и текущий руководитель Striking Distance Глен Шофилд. Они способны отстоять свои идеи и донести собственную точку зрения вышестоящему руководству. Кроме того, эти люди понимают, как настроить процесс разработки и создать благоприятную среду в коллективе. Без реорганизации менеджмента и взглядов на производство интерактивных развлечений Google и Amazon лучше уже сейчас признать поражение и выйти из сегмента видеоигр.

Назар Степорук

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter