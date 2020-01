Ужасы войны и борьба с раком. Игры, с помощью которых разработчики делятся своим трагическим опытом

Меньше чем за месяц 2020 года в мире произошло немало потрясений – от горящих лесов Австралии и угрозы Третьей Мировой войны до сбитого самолета МАУ в Иране. Трагические события оставляют свои отпечатки на всех, особенно на творческих людях. Кто-то может написать песню или снять фильм, а кто-то – сделать игру.

Вопреки расхожему мнению, что в компьютерных играх игроков ждет масса развлечений – от фантастических миров с захватывающим сюжетом, до сумасшедших погонь и перестрелок - есть игры, которые не пытаются нас повеселить. Это проекты, которые лучше любого новостного ролика заставляют игроков поставить себя на место пострадавшего и понять, насколько важна каждая человеческая жизнь. Создатели таких игр хотят поделиться сложными, порой трагическими историями. Иногда разработчики и сами пережили их в реальности. УНИАН подготовил подборку игр, позволяющих прожить и прочувствовать то, чего в реальности хотелось бы избежать.

This War Of Mine: Не каждый человек на войне — это солдат

Первой игрой в нашем списке стала This War of Mine – это симулятор выживания в условиях войны. Только, в отличие от других игр, главные персонажи в This War of Mine – это мирные жители, и их задача - выжить в городе, в котором идут боевые действия.

Все герои в игре со своими характерами, историями и мечтами. Вот Злата – она поступила в музыкальную академию, но так и не доучилась там из-за начавшейся войны. Время обучения, когда можно было веселиться, общаться с парнями и играть на гитаре, она вспоминает как сладкий сон. И надеется, что когда-нибудь война закончится и жизнь наладится.

А вот Марко – он бывший пожарный и повидал много трагедий за свою жизнь. Но в борьбе с огнем он всегда мог положиться на своих товарищей, а теперь вынужден осторожничать даже с соседом, который готов убить человека за то, что его бабушка и дедушка разговаривали на другом языке…

Трейлер This War of Mine

Все эти истории разработчики игры из 11 bit studios знают не понаслышке. Один из создателей This War of Mine – Эмир Церимович в детстве пережил осаду Сараево. Поэтому свой опыт, а также истории других людей, попавших в аналогичную ситуацию, он и попытался передать в этой игре. «Я помню то время. Это был момент, когда ты просыпаешься и понимаешь, что у тебя ничего не осталось. Не было еды, электричества, не было воды в кране… Минометные снаряды и бомбы падали на улицу. Бандиты лазали по домам и магазинам – грабили и убивали. Спустя год моя семья уехала из города. С тех пор я думал о том, что я видел. Я понял одно: это может случиться с каждым. Война всегда происходит у кого-то на пороге», - вспоминает Церимович.

Спустя годы Эмир стал разработчиком и создал This War of Mine. В игре показана столица вымышленного восточноевропейского государства Высень. Город охвачен войной. Несколько мирных граждан волей судьбы очутились под крышей одного полуразрушенного здания. Они хотят пережить войну, но сделать это непросто. Людям нужна еда, вода, одежда, медикаменты, спички и много бытовых мелочей, вплоть до лампочек и досок. Чтобы достать все это, нужно оправлять одного из персонажей на вылазки в город. Делать это лучше ночью, когда стихают взрывы и автоматные очереди. Но и тут не все так легко, как кажется. Персонажу придется тщательно исследовать каждую локацию, копаться в мусоре, а если совсем туго, то даже красть у других граждан. Кстати, такой вариант, не очень понравится его товарищам по несчастью. Кто-то даже начнет сетовать, мол, вот, до чего дошли! Но, что поделать? Если знаешь, что от голода персонажи могут умереть, придется принимать трудные решения. И в игре их много.

Вот, кто-то стучит в дверь и просит, чтобы его пустили пожить с вами. Но стоит ли это делать? А вдруг это бандит, который ограбит вас и заберет все то, что так трудно досталась. А если даже не бандит, а обычный мирный житель, то чем его кормить, когда самим еды не хватает?

Игра постоянно задает неудобные вопросы и показывает, что приходится делать для выживания обычным людям, в дом которых пришла война. В This War of Mine стоит сыграть, особенно тем, кто считает, что война – это что-то очень далекое, что может произойти с кем-то, но не с ним.

That Dragon, Cancer – игра о многих, но не для всех

Следующая игра в нашей подборке о личной войне, войне, которую ведет человек с болезнью. Игра That Dragon, Cancer создана супругами Райаном и Эми Грин. В 2010-м их годовалому сыну Джоэлу поставили диагноз – рак. Врачи обнаружили злокачественную опухоль и заявили, что жить мальчику осталось всего несколько месяцев. Несмотря на прогнозы врачей, Джоэл прожил еще четыре года и умер в 2014 году. Тогда убитые горем родители создали игру That Dragon, Cancer. Она рассказывает о жизни Джоэла в эти четыре года и показывает борьбу мальчика и его родителей с раком.

На первый взгляд это может показаться странным: зачем делать компьютерную игру про то, как твой ребенок безуспешно борется с таким страшным заболеванием. К тому же, Райан и Эми Грин – набожные христиане. Но именно вера стала толчком к созданию игры. Супруги посчитали, что раз Джоэл с таким диагнозом смог прожить намного больше, чем прогнозировали врачи, то это уже был подарок. А игра должна стать своеобразной данью памяти сыну.

Идея создания That Dragon, Cancer пришла Райану, когда он был в церкви. Он сидел и прокручивал в голове последние годы, проведенные с Джоэлом. Райан вспомнил одну ночь в больнице, когда он пытался сделать так, чтобы сын не плакал. Казалось, все его действия никак не помогают, тогда он решил помолиться и после этого Джоэл успокоился. Сама ситуация напомнила Райану видеоигру, главной механикой которой являются действия, направленные на то, чтобы заставить сына радоваться. Название тоже пришло из жизни. Проходя бесчисленное количество медицинских процедур, родители представляли, что их сын - рыцарь, который борется с драконом по имени рак.

Играя в That Dragon, Cancer вы проникнитесь не только личной трагедией Райана и Эми, но и тысячами подобных трагедий. Вы будете радоваться, когда ребенок смеется, и переживать, когда что-то идет не так. Вы испытаете эмоции, которые не хотели бы испытать никогда. Эта игра определенно не для всех, но тем она и ценнее.

Трейлер That Dragon, Cancer

В магазине цифровой дистрибуции Steam у игры из 976 отзывов, из которых 89% - положительных. В основном, пользователи говорят, что игра тронула их своей искренностью. Вот один из отзывов в Steam: «В That Dragon, Cancer происходит исследование смерти, до боли скрупулезное и откровенное. Это не абстрактная история про героическую борьбу или благородную трагедию. Это безжалостный психотерапевтический сеанс, призванный извлечь и назвать по имени каждую возникшую эмоцию и каждое впечатление от смерти. Постоянная смена локаций, образов и метафор - это то, что показывает пережитый создателями опыт максимально многообразно. Как будто любое, даже самое душераздирающее воспоминание – это бесценный фрагмент мозаики, из которой родители могут восстановить образ своего умершего сына и запечатлеть его. Конечно, это совсем не простое зрелище. Потому что создатели игры приглашают вас на похороны и со всех углов презентуют вам надгробный памятник своего ребенка. Но это того стоит, правда. Это памятник удивительной красоты», - написал игрок под ником bossy and old.

Disaster Report 4: SummerMemories– как оставаться человеком, когда все вокруг рушиться

Третьей игрой нашей подборки стал симулятор выживания в условиях катастрофы - Disaster Report 4: Summer Memories.

Игра создана японской студией Nippon Ichi Software и посвящена одной из проблем, с которой сталкиваются жители Страны восходящего солнца –землетрясения. Disaster Report 4 рассказывает о молодой девушке, которая оказалась в Токио в момент, когда в городе произошло сильное землетрясение. Ее задача выжить и выбраться из разрушенного города, улицы которого охвачены пожарами и завалены обломками зданий.

По пути героиня встречает других выживших, здесь-то и проявляется главная моральная дилемма игры: приходится выбирать – тратить ли драгоценное время, когда все вокруг рушится, на помощь посторонним или же предоставить их на волю судьбе. К прочим потрясениям добавляются также и бытовые проблемы: в разгар жаркого японского лета нужно найти еду и воду, позаботиться о гигиене и месте для ночлега.

Трейлер Disaster Report 4: Summer Memories

Disaster Report 4: Summer Memories не столько о самой катастрофе, сколько о сострадании и взаимопомощи. Но, по иронии судьбы, именно из-за стихийного бедствия игра долгое время не могла выйти. Ее релиз должен был состояться еще в марте 2011 года на Playstation 3. Однако с разницей в один день в Японии произошло крупнейшее землетрясение, которое вдобавок обрушило на страну цунами. Релиз отменили и положили игру на полку. Позже ее решили переделать для консоли Playstation 4. А, в результате, Disaster Report 4: Summer Memories вышла аж в 2018 году, да и то, только на территории Японии. На Западе, в том числе и у нас, игра выйдет только в этом году.

Сергей Коршунов