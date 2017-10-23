Украина может установить рекорд по экспорту агропродукции в ЕС - эксперты

Украинские предприятия в текущем году могут экспортировать в страны Европейского Союза рекордный объем сельскохозяйственной продукции, который превысит показатели докризисных 2012 и 2013 годов в 5 миллиардов долларов, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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"В 2017 году объемы экспорта украинской сельскохозяйственной и пищевой продукции в ЕС могут превысить рекордные показатели экспорта агропродовольствия в этот регион докризисных 2012 и 2013 годов в 5 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за девять месяцев 2017 года отечественные экспортеры поставили в ЕС аграрной продукции на 4,2 миллиарда долларов, что соответствует показателю за весь 2016 год. При этом Украина за отчетный период увеличила импорт сельхозпродукции из ЕС на 11,4% - до 1,58 млрд долл.

Так, согласно сообщению, в январе-сентябре текущего года оборот торговли сельхозпродукцией между Украиной и ЕС составил 5,8 миллиарда долларов, что на 31,2% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. При этом положительное для нашего государства сальдо составило 2,6 миллиарда долларов.

В сообщении отмечается, что крупнейшими торговыми партнерами для Украины в ЕС остаются Нидерланды, Испания, Польша, Италия, Германия и Франция. Их совокупная доля в обороте составила около 75%.

Основными украинскими экспортными товарами в ЕС являются зерновые и масличные культуры, а также подсолнечное масло и жмых.

В свою очередь, по данным пресс-службы, Украина импортирует из ЕС зерновые культуры, семена масличных, какао-бобы и шоколад, различные продукты питания, спирт и алкогольные напитки, отходы перерабатывающей промышленности и табачные изделия.

Пресс-служба напомнила, что украинские экспортеры уже полностью исчерпали квоты на беспошлинный ввоз в страны ЕС меда, пшеницы, кукурузы, ячменя, овса, ячменной крупы, муки, сахара, обработанных томатов, яблочного и виноградного соков.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства агарной политики и продовольствия, украинские сельхозпроизводители в прошлом году поставили на рынки Европейского Союза аграрную продукцию на сумму 4,242 миллиарда долларов, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Таким образом, рынок ЕС в 2016 году занял 27,5% в общей структуре аграрного экспорта. В то же время, доля стран Азии составляла 45,9% (7,099 миллиарда долларов), Африки – 15,7% (2,424 миллиарда долларов), СНГ – 7,7% (1,185 миллиарда долларов) и США – 0,3% (44,9 миллиона долларов).

Дополнительные торговые преференции Европейского Союза для Украины, окончательно утвержденные Европейским парламентом 13 сентября, вступили в силу 1 октября, за исключением либерализации экспорта ячменя, пшеницы и кукурузы - эти преференции вступят в силу 1 января.

Согласно достигнутым договоренностям, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как раньше это предлагалось Еврокомиссией. Мочевина из предложений исключена. В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн. Преференции будут введены на срок до трех лет как дополнение к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.