В Украине в рамках кредита ЕИБ на 400 миллионов евро будут развивать рыбное фермерство

Украинские фермеры осенью текущего года могут получить доступ к финансированию в рамках реализации проекта Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по кредитованию украинских аграриев на сумму 400 млн евро, часть из которых будет направлена на модернизацию рыбного хозяйства и аквакультуры в Украине.

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Об этом сообщил глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив в ходе брифинга в Киеве.

«Мы ожидали, что этот кредит заработает в конце весны. По последней информации, которая у меня есть, это произойдет осенью, когда будут согласованы все необходимые документы и сделаны все шаги со стороны Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства финансов», - сказал Ковалив.

Глава ведомства отметил, что привлеченные средства будут способствовать развитию рыбного фермерства в Украине.

«Мы ожидаем, что по завершении всех формальных процедур многие предприниматели смогут получить по льготным ставкам с определенной отсрочкой платежа средства для модернизации хозяйства и повышения продуктивности», - добавил руководитель агентства.

Как сообщал УНИАН, глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив 26 июля 2017 года написал заявление об уходе, однако Кабинет министров до сих пор не проголосовал за его отставку.

В конце 2015 года Украина привлекла от ЕИБ в рамках программы «Основной кредит для аграрной отрасли – Украина» 12-летний кредит на 400 млн евро, которые будут направлены на проекты в сфере растениеводства и рыбного хозяйства. В августе прошлого года президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о ратификации этого кредита.

По информации Минагропрода, Украина получает эти средства на 12 лет под низкий процент и с льготным периодом в четыре года, в течение которых не платит за пользование кредитом. За счет средств от ЕИБ может быть покрыто до 50% стоимости проектов. Источником финансирования оставшихся 50% стоимости будут собственные средства банков-участников программы или средства самих аграриев. Таким образом, проекты в аграрной сфере в рамках программы могут аккумулировать около 800 млн евро.