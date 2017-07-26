В Киеве на этих выходных состоится фестиваль Connect Ukraine

В ближайшие выходные, 28-30 июля, на столичном Арт-заводе Платформа состоится фестиваль Connect Ukraine, ставящий целью стимулировать инновации и творчество в Украине.

«Этот фестиваль - это любовная история. Но эта история не о девушке, а о стране. Мы поехали в Киев, и я увидел очень талантливых людей и большой потенциал. Я понял, что я хочу что-то здесь сделать», - сообщил основатель фестиваля Йорган Бо на пресс-брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

Главная цель фестиваля, который объединит 2000 участников и более 60 международных и украинских спикеров, - стимулировать инновации и творчество в Украине, усилить креативный сектор национальной экономики и сделать творческие активы страны привлекательными для внутренних и международных инвестиций.

«Мы должны вдохновить общество на инновации, и мы надеемся, что наше движение распространится на всю экономику Украины», - отметил новатор, футурист, автор ряда книг Давид Пассиак во время пресс-брифинга.

В течение трех дней фестиваля Connect Ukraine участников ожидают конференции и мастер-классы, вокршопы, вечерние развлечения и общение. Среди главных панелей мероприятия - инвестиционная панель, ИТ-панель и панель финансовой грамотности.

Организаторы подчеркивают, что подготовку фестиваля потратили очень мало времени.

«Мы организовали это все за 2 месяца. Я не верю, что мы так много сделали за это время», - отметила соорганизатор фестиваля София Ющенко.

Куратор инвестиционного мероприятия фестиваля, представитель «Райффайзен Банка Аваль» Руслан Спивак отметил, что такие события создают будущее Украины.

«Эта связь людей, которые придут создать что-то новое, может изменить историю нашей страны. Это совершенно экстраординарное событие», - отметил он.

«В СМИ мы видим картинку Украины, которая в конфликте... Но я увидел людей, которые очень увлечены идеями создания бизнеса, инноваций. Мы хотим создать еще больше инновационных идей и изменить историю о будущем Украины», - добавил Давид Пассиак.