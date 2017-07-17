Совет ЕС утвердил торговые преференции для Украины

Совет Европейского Союза утвердил решение предоставить Украине дополнительные торговые преференции.

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Соответствующее решение было принято в понедельник в Брюсселе в рамках заседания Совета по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Совете ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее это решение было утверждено Европейским парламентом. В соответствии с достигнутыми договоренностями, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как ранее это предлагалось Еврокомиссией, мочевина из предложений исключена.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.

Преференции будут введены на срок до трех лет, в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Как известно, в конце сентября прошлого года Еврокомиссия предложила повысить квоты на экспорт ряда украинских товаров. В частности, на кукурузу - на 650 тыс. тонн, пшеницу - на 100 тыс. тонн, ячмень - на 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно - на 7,8 тыс. тонн, овес - на 4 тыс. тонн, мед - на 3 тыс. тонн, виноградный сок - на 500 тонн, обработанные томаты - на 5 тыс. тонн.

Ожидается, что дополнительные торговые преференции могутвступить в силу осенью.