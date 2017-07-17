Выращивание голубики - прибыльный и перспективный бизнес в Украине (видео)

Голубика - очень полезная ягода. Она способна предотвратить развитие онкологических заболеваний, сохранить молодость кожи и остроту зрения. Ровно век назад ее можно было встретить только в дикой природе.

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Стараниями американских фермеров, ее удалось культивировать. В Украине популярность этой культуры только набирает обороты, однако уже появляются ягодные хозяйства.

Ярослав и Валентин Мовчун организовали еще несколько лет назад ягодную ферму.

"Высадить гектар голубики - от $20 тысяч, однако она плодоносит от 40 до 50 лет", - говорит Валентин Мовчун.

Стоимость 2-летнего куста - от 40 грн. Голубики все равно какой грунт, ей достаточно доступа к хорошей воде, говорят предприниматели.

С одного гектара планируют собрать почти тонну ягод. Весь урожай продают через соцсети. Купить килограмм ягод в интернете можно за 200 грн, в то время как на рынке за килограмм голубики просят от 250 грн.