Украина уже исчерпала годовую квоту на беспошлинный экспорт в ЕС обработанных томатов

Украина полностью исчерпала годовую квоту на 2017 год на беспошлинный экспорт обработанных томатов в страны Европейского Союза, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

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Согласно сообщению, основными потребителями этой продукции являются Польша (55,8% в общей структуре экспорта украинских обработанных томатов), Австрия (10,5%) и Германия (6,9%).

Пресс-служба отметила, что по состоянию на сегодня Украина уже полностью исчерпала квоты на беспошлинный экспорт по шести группам товаров: мед, сахар, крупы и мука, виноградный и яблочный соки, кукуруза и обработанные томаты. Также почти полностью использована квота на экспорт пшеницы (на 86%) и закрыта основная квота на второй квартал по экспорту курятины. Отмечается, что подобная тенденция наблюдалась и в прошлом году.

В УКАБ напомнили, что в текущем году Еврокомиссия планировала увеличить объемы квот на беспошлинный экспорт по восьми группам товаров: мед, крупы и мука, обработанные томаты, виноградный сок, а также овес, пшеница, кукуруза и ячмень.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, объем квоты на экспорт на рынок ЕС украинских обработанных томатов составляет 10 тыс. тонн, меда – 5,2 тыс. тонн, сахара – 20 тыс. тонн, круп и муки – 6,6 тыс. тонн, виноградного и яблочного соков – 12 тыс. тонн, кукурузы – 400 тыс. тонн, овса – 4 тыс. тонн, мяса птицы – 16,8 тыс. тонн.

По данным представительства ЕС, украинский экспорт в Европейский Союз в 2016 году вырос на 3,7%, что демонстрирует эффективность зоны свободной торговли.