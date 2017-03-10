Украина уже исчерпала годовую квоту на беспошлинный экспорт соков в ЕС

Украина полностью исчерпала годовую квоту на 2017 год на беспошлинный экспорт виноградного и яблочного соков в страны Европейского Союза, сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

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Согласно сообщению, по состоянию на март украинские предприятия уже полностью исчерпали квоты на беспошлинный экспорт меда, сахара, круп и муки, кукурузы и мяса птицы. Кроме того, почти полностью исчерпаны квоты на поставки обработанных томатов (на 96%) и пшеницы (на 84%).

В УКАБ напомнили, что в текущем году Еврокомиссия планировала увеличить объемы квот на беспошлинный экспорт по восьми группам товаров: меду, крупам и муке, обработанным томатам, виноградному соку, а также овсу, пшенице, кукурузе и ячменю.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, объем квоты на экспорт на рынок ЕС украинского виноградного и яблочного соков составляет 12 тыс. тонн, меда – 5,2 тыс. тонн, сахара – 20 тыс. тонн, круп и муки – 6,6 тыс. тонн, кукурузы – 400 тыс. тонн, овса – 4 тыс. тонн, мяса птицы – 16,8 тыс. тонн, обработанных томатов – 10 тыс. тонн.

По данным представительства ЕС, украинский экспорт в Европейский Союз в 2016 году вырос на 3,7%, что демонстрирует эффективность зоны свободной торговли.