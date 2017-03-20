Украинские мужские пиджаки с драгоценными материалами имеют спрос среди отечественных и европейских модников (видео)

Около 40 тысяч образцов ткани для пошива мужских пиджаков с золотом, платиной, сапфирами и бриллиантами есть для работы в ателье «INDPOSHIV».

Об этом рассказывается в сюжете программы «Делай бизнес».

«Начинали бизнес в кризисном 2008 году. Производство начиналось с трех человек, сейчас насчитывает более 40 сотрудников», - рассказывает основательница ателье «INDPOSHIV» Катерина Возианова.

Это мастерская мужских костюмов под заказ, которые шьются вручную.

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«Среди клиентов почти половина приходит из интернета. Средняя цена костюма – 1000 долларов и она в первую очередь зависит от ткани, которая используется для его пошива», - говорит владелица.

Шьют также классические костюмы с жилеткой, также могут сделать пальто – и все это по индивидуальным лекалам. Также на продукцию предоставляется «пожизненная гарантия» - всю химчистку для клиента ателье делает лично.

Ателье также работает на международном рынке, так ежемесячно сотрудники ездят на индивидуальные примерки в Лондон, где у них есть солидная клиентская база среди европейцев.

Основные клиенты: бизнесмены и депутаты. За прошлый год сшили около 160 костюмов.