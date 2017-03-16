Украина получит 600 миллионов евро от Евросоюза в конце марта или в начале апреля

Украина может получить 600 миллионов евро макрофинансовой поддержки от Европейского Союза в конце марта или в начале апреля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии Анника Брейдсард (Annika Breidthard).

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"Служба комиссии сейчас немедленно соберет 600 миллионов на международном рынке капитала и затем ссудит их Украине в конце марта или в начале апреля", - сказала она.

Представитель Еврокомиссии уточнила, что эта финансовая помощь направлена на "поддержку украинских граждан и для того, чтобы помочь украинскому правительству в его усилиях, направленных на структурные реформы".

На вопрос об условии к Украине об отмене моратория на экспорт леса-кругляка, Брейдсард ответила, что Еврокомиссия ожидает, что соответствующий законопроект, представленный в Верховной Раде, будет принят без задержек.

Позднее еврокомиссар по экономическим и финансовым делам Пьер Московичи подтвердил примерный срок получения денег и сообщил, что выделение средств свидетельствует о поддержке Украины.

"Это шаг, который будет способствовать реформированию страны и стабилизации. Мы и далее будем поддерживать власть в ее стремлении реализовать программу реформ на благо всех украинцев", - цитирует Московичи Представительство ЕС в Украине.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис отметил, что Украина провела большую работу по стабилизации экономики, несмотря на вооруженный конфликт на ее территории. "Мы хотим, чтобы Украина и далее делала успехи в продвижении реформ. Выделяя Украине транш в 600 миллионов евро, ЕС подтверждает свое долгосрочное обязательство поддерживать Украину в ее усилиях по сохранению стабильности и экономического оздоровления", - цитирует Домбровскиса Представительство ЕС в Украине.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Европейских Союз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, задекларировал готовность оказать финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 миллиардов евро: 1,6 миллиарда - кредиты, 1,4 миллиарда - гранты, 5 миллиардов евро - от Европейского банка реконструкции и развития и 3 миллиарда евро - от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила в общей сложности 600 миллионов евро. В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 миллиарда евро. В рамках этой программы Украина уже получила 600 миллионов евро. Однако выделение последующих кредитных траншей было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В частности, в 2016 году кредитных траншей от ЕС Украине не получила.

Условие ЕС о снятии запрета на экспорт леса для получения макрофинансовой помощи было озвучено во второй половине 2016 года и оказалось во многом неожиданным для нашей страны. По мнению европейской стороны, стремление властей запретить экспорт и таким образом установить контроль за вырубкой лесов и продажей древесины, не увенчалось успехом. Представительство ЕС утверждало, что неконтролируемый вывоз древесины имел место, но государство не получает от этого никаких прямых доходов. Более того, бесконтрольная вырубка также не прекращается, что несет серьезные экологические последствия для Украины. В этой связи в ЕС предлагали отменить запрет на экспорт леса, как не выполнивший свою прямую функцию, ввести эффективный контроль за продажей древесины, а также проработать стратегию восстановления лесов. При этом в Представительстве ЕС обещали оказать всю необходимую для этого помощь.

В начале февраля 2017 года в ходе визита премьера Гройсмана в Брюссель глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС выделит Украине 600 миллионов евро и без принятия закона о снятии экспортного запрета - достаточно было просто зарегистрировать законопроект в парламенте.