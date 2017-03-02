В Европарламенте заявили, что готовы предоставить Украине дополнительные торговые преференции

Европейский парламент готов принять решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций по предложению Еврокомиссии.

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Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли Украины в Twitter со ссылкой на слова главы комитета международной торговли Европарламента Бернда Ланге в ходе встречи с главой Минэкономразвития Степаном Кубивым в Брюсселе.

«Мы готовы принять решение о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года ЕС выступил с предложением расширить квоты на экспорт украинского зерна, томатов, меда, удобрений, обуви, материалов и металлопродукции. Квоты будут увеличены сроком на три года. Однако это решение в комплексе должен утвердить Европарламент, а также страны - члены ЕС.

В декабре 2016 года Украина призвала Европарламент принять это решение, поскольку, по расчетам Министерства экономразвития и торговли, оно позволит увеличить объем украинского экспорта в ЕС на 100-150 млн долл.

Глава Представительства Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий прогнозирует, что Европейский парламент уже в конце апреля может принять предложение Европейской комиссии по увеличению торговых преференций для Украины.