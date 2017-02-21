Офис привлечения инвестиций откроет региональное подразделение в Западной Украине

Офис привлечения и поддержки инвестиций откроет свое первое региональное подразделение в Западной Украине, а в дальнейшем - в центре и на востоке страны, сообщил сегодня журналистам директор Офиса, главный инвестиционный советник премьер-министра Даниил Билак.

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«Мы сейчас собираемся открывать первый наш региональный офис, чтобы непосредственно работать с инвесторами в регионе. Первый офис будет в Западной Украине, после - в центре и на востоке», - сказал он.

По словам Билака, уже сейчас в Украине сформировался ряд привлекательных для инвесторов регионов, и в дальнейшем открытие региональных офисов будет зависеть от потребностей в услугах офиса и финансирования этого проекта.

Среди факторов привлекательности для инвесторов того или иного региона он назвал стабильную и прогрессивную местную власть, а также отношение со стороны правоохранительных органов, чтобы они не «кошмарили» бизнес, а помогали ему.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 19 октября создал Офис привлечения и поддержки инвестиций, призванный помогать инвесторам во всех аспектах деятельности в стране, а также назначил директором Офиса руководящего партнера киевского офиса юридической компании CMS Cameron McKenna LLC Даниила Билака.

В октябре прошлого года Офис привлечения и поддержки инвестиций озвучил планы за счет своей деятельности в 2017 году обеспечить привлечение в экономику Украины дополнительно не менее 1 млрд долл. прямых иностранных инвестиций.