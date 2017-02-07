Данилюк надеется на расширение инвестиций ЕБРР в Украину

Министр финансов Украины Александр Данилюк надеется на расширение технической помощи и инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в Украине в этом году.

В интервью УНИАН министр напомнил, что украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко в ходе визита на Всемирный экономический форум в Давос (Швейцария) провела ряд встреч с руководителями международных организаций, в том числе с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

"В прошлом году сумма финансирования проектов была меньше, чем в предыдущие годы. Для меня, как руководителя от Украины в ЕБРР, очень важно, чтобы это учреждение работало в нашей стране эффективно. И я очень надеюсь, что в этом году они как в направлении технической помощи, так и в направлении инвестиций, свою работу расширят", - отметил Данилюк.

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Также министр сообщил, что в ходе мероприятий форума в Давосе он встречался с президентом Европейского инвестиционного банка, с которым обсуждал освоение предоставленного финансирования, а также с исполнительным директором Всемирного банка, с которым он договорился о пересмотре портфеля проектов на ближайшую перспективу.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в рамках Программы по управлению государственным долгом на 2017 год оценивает общие выплаты по госдолгу в 2017 году за счет средств госбюджета в 240,897 миллиарда гривень.

Также в рамках программы Минфин намерен финансировать госбюджет в течение года с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 190,797 миллиарда гривень.