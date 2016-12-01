Представительство ЕС в Украине хочет открыть в регионах 15 центров по поддержке бизнеса

Представительство Европейского Союза в Украине намерено в 2017 году открыть в регионах 15 центров по поддержке малого и среднего бизнеса, ориентированного на экспорт.

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Об этом сообщил руководитель торгово-экономического отдела Представительства ЕС в Украине Николас Бердж на конференции по международной торговле.

«Мы собираемся открыть 15 центров по поддержке бизнеса в 2017 году», - сказал он.

Бердж отметил, что акцент в работе центров будет направлен на малый бизнес, который хочет экспортировать свою продукцию.

Также, по его словам, эти центры будут помогать женщинам-предпринимателям развивать свой бизнес.

Как сообщал УНИАН, Представительство ЕС в Украине при поддержке Министерства экономического развития и торговли в сентябре запустило в Украине проект FORBIZ, направленный на поддержку малого и среднего бизнеса и улучшение бизнес-климата в стране.

По словам первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, с целью улучшения бизнес-климата в Украине будет создан ряд консультативных центров. На данный момент, по его словам, уже открыто два пилотных центра в Киеве и Львове.

Руководитель проекта FORBIZ Маттиас Аджунер сообщил, что приоритетными задачами этого проекта является создание благоприятных условий для ведения бизнеса, поддержка малого и среднего бизнеса, а также ведение эффективного диалога с украинскими предпринимателями.