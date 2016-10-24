Украинская компания приобщилась к производству знаменитого ирландского пива (видео)
13:40, 24 октября 2016Евробизнес
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Украинская компания по производству фильтров для воды осуществила экспансию в Ирландию.
Кадр из видео
Фильтры производятся по уникальной технологии, некоторые их компоненты были разработаны в США.
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В ирландском городе Селбридж уже несколько веков на заводе изготавливают знаменитое пиво, и к его популярности приобщились и украинцы благодаря успеху своего бизнеса.
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