Украинская компания приобщилась к производству знаменитого ирландского пива (видео)

Фильтры производятся по уникальной технологии, некоторые их компоненты были разработаны в США.

Читайте такжеУкраинская компания создает уникальные деревянные велосипеды

В ирландском городе Селбридж уже несколько веков на заводе изготавливают знаменитое пиво, и к его популярности приобщились и украинцы благодаря успеху своего бизнеса.