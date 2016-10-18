ЕС не приветствует рассмотрение в ВТО вопроса продембарго РФ относительно украинской и европейской продукции

Об этом заявил председатель торгового сектора Представительства ЕС в Украине Николас Бердж на круглом столе в рамках совместного проекта УНИАН и Представительства ЕС #EUkrаine.

«По вопросу ограничений, которые Россия ввела в отношении продовольственной продукции и которые также были применены к Европейскому Союзу, они еще не дошли до этапа рассмотрения в ВТО, и мы надеемся, что они не будут рассматриваться ВТО», - сказал он.

По словам Берджа, ЕС считает российское эмбарго исключительно политическим вопросом, а компетенция ВТО не предусматривает возможности рассмотрения случаев с введением эмбарго и контрэмбарго.

«Мы рассматриваем это как реакцию России на санкции, которые ЕС и Украина ввели в отношении России. Это политический вопрос, мы не хотим его рассмотрения в контексте Всемирной торговой организации», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, взаимные торговые ограничения между Украиной и Россией были введены в январе текущего года из-за того, что между Украиной и ЕС вступил в силу режим свободной торговли. Зимой был значительно ограничен экспорт украинских товаров в Россию, а затем было наложено полное эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию. В июле Россия продолжила политику торговых ограничений, закрыв транзит украинских товаров по своей территории в направлении третьих стран, прежде всего Казахстана и Кыргызстана.

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15 сентября Украина в рамках своего участия во Всемирной торговой организации начала процедуру оспаривания решения правительства РФ о введении эмбарго на транзит украинских товаров по российской территории в направлении третьих стран.

Россия отказалась включить Европейский Союз в качестве третьей стороны в спор в рамках Всемирной торговой организации относительно блокирования РФ украинского транзита, однако, по словам Берджа, не сможет этого сделать на следующих этапах рассмотрения дела.