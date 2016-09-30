Данилюк рассчитывает на 600 миллионов евро от ЕС до конца года, третий транш откладывается на 2017

Украина рассчитывает до конца года получить второй транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн долл. до конца года.

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Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава министерства финансов Александр Данилюк.

По словам министра, для получения указанных средств Украина должна выполнить ряд условий.

При этом Данилюк отметил, что получение третьего транша помощи от ЕС также размером 600 млн евро откладывается до 2017 года.

"Есть два транша по 600 миллионов евро. Один мы планируем получить в этом году, следующий передвигается на следующий год", - сказал Данилюк.

Напомним, в Еврокомиссии заявили, что ЕС выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро еще до конца этого года при условии, что будут приняты необходимые законодательные изменения.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 сентября Международный валютный фонд завершил второй пересмотр четырехлетней программы сотрудничества с нашей страной, одобренной в марте 2015 года, и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 млрд долл. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составит 7,62 млрд долл. при общем объеме кредитования 17,5 млрд долл.

Решение МВФ открывает Украине возможность получить 1 млрд кредитных гарантий от правительства США, которые уже были конвертированы в евробонды, а также 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС и 500 млн долл. кредита от Всемирного банка для закупки газа для прохождения осенне-зимнего периода.