Минагропрод хочет договориться с Еврокомиссией о новых условиях поставок органической продукции в ЕС

Министерство аграрной политики и продовольствия хочет договориться с Европейской комиссией о выделении отдельных квот на беспошлинный ввоз органической продукции в ЕС, чтобы производители обычной и биопродукции не претендовали на одну и ту же квоту, сообщила журналистам заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева.

"Сейчас все идет вместе. Пшеница – она пшеница, все равно какая, и это для всех продуктов. Мы считаем, что это неправильно, учитывая буйное развитие нашего органического производства и экспорта. Поэтому есть такая тема, она в работе", - сказала Трофимцева.

Она отметила, что Минагропрод также считает целесообразным работать и в направлении снижения регуляторных барьеров для экспорта украинской органической продукции в ЕС. В частности, темой дискуссий является необходимость двойной проверки биопродукции на соответствие стандартам при экспорте – перед пересечением границы и в стране назначения.

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Как сообщал УНИАН, по данным Федерации органического движения Украины, за последние восемь лет потребление органических продуктов в Украине выросло в 34 раза - до 17 млн евро в 2015 году с 0,5 млн евро в 2008 году. По площадям, занятым под органическим производством, Украина занимает 22-е место в мире. Украинские фермеры, которых в 2015 году насчитывалось 210, выращивают биопродукцию на 410 тыс. га, объемы которой традиционно превышают внутреннее потребление и в последние годы колеблются от 35 до 50 млн евро. Более 80% экспорта идет в ЕС.

В конце июня министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой заявил, что украинской стороне удалось убедить представителей Европейского Союза в том, что квоты на аграрную продукцию, которая поставляется на рынок ЕС, не являются постоянными цифрами и их можно пересмотреть в сторону увеличения.