Треть украинцев мечтает о собственном бизнесе - опрос (видео)

Об этом свидетельствует опрос, который провела компания "Социс" по заказу 1+1.

Те, кто хочет, но не может, - половина из них боятся больших налогов, а остальные - бюрократических преград.

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Что касается денег на начало дела, треть желающих для старта взяли бы деньги в долг у друзей или родственников, почти столько же рассчитывают на собственные накопления (27,6%), лишь каждый 7 будущий бизнесмен готов взять банковский кредит (14,4%), еще меньше украинцев рассчитывают на победу в конкурсах или программах ЕС (11,8%).

Этот опрос является частью большого совместного проекта представительства ЕС в Украине и "1+1 медиа".